На оприлюднені публікації про можливий напад Росії на українські землі відреагувала офіційна представниця міністерства закордонних справ держави-агресорки Марія Захарова.

До теми Німецькі ЗМІ показали карту потенційного нападу Росії на Україну

Москва про плани вторгнення в Україну

Російські збройні сили на російській території, заявила Захарова, законне право суверенної держави.

Зважаючи на дії НАТО в регіоні (від маневрів у Чорному морі до поставок озброєнь на Україну), американська преса повинна бути стурбована агресивними діями не Росії, а США,

– зазначила представниця Кремля.

Вона вважає, що саме Сполучені Штати "проводять спецоперацію з нагнітання ситуації щодо України з перекладанням відповідальності на Росію". Захарова побідкалася, що це нібито Захід чинить провокації біля російських кордонів, а обвинувачення кидають на адресу Москви.

"У принципі, нічого нового – класична західна тактика", – підсумувала свої думки Захарова. Її "вразив масштаб нахабства і брехні".

Публікації ЗМІ про можливий наступ Росії на Україну

Американське видання The Washington Post повідомило, що американська розвідка дізналася про бажання Кремля напасти на Україну одразу на кількох фронтах. Вже на початку 2022 року держава-агресорка може підвести до кордонів 175 тисяч військових.

Водночас німецький Bild оприлюднив дані про те, що атаку Росія має намір реалізувати у 3 етапи. Мета – захопити до двох третин території України, зокрема й Київ. Видання оприлюднило карту можливого вторгнення.

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