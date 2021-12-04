На оприлюднені публікації про можливий напад Росії на українські землі відреагувала офіційна представниця міністерства закордонних справ держави-агресорки Марія Захарова.
До теми Німецькі ЗМІ показали карту потенційного нападу Росії на Україну
Москва про плани вторгнення в Україну
Російські збройні сили на російській території, заявила Захарова, законне право суверенної держави.
Зважаючи на дії НАТО в регіоні (від маневрів у Чорному морі до поставок озброєнь на Україну), американська преса повинна бути стурбована агресивними діями не Росії, а США,
– зазначила представниця Кремля.
Вона вважає, що саме Сполучені Штати "проводять спецоперацію з нагнітання ситуації щодо України з перекладанням відповідальності на Росію". Захарова побідкалася, що це нібито Захід чинить провокації біля російських кордонів, а обвинувачення кидають на адресу Москви.
"У принципі, нічого нового – класична західна тактика", – підсумувала свої думки Захарова. Її "вразив масштаб нахабства і брехні".
Публікації ЗМІ про можливий наступ Росії на Україну
- Американське видання The Washington Post повідомило, що американська розвідка дізналася про бажання Кремля напасти на Україну одразу на кількох фронтах. Вже на початку 2022 року держава-агресорка може підвести до кордонів 175 тисяч військових.
- Водночас німецький Bild оприлюднив дані про те, що атаку Росія має намір реалізувати у 3 етапи. Мета – захопити до двох третин території України, зокрема й Київ. Видання оприлюднило карту можливого вторгнення.
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