Армии не будет, потому что нет договоров

По данным американского издания, президент Джо Байден не планирует отправлять свою армию в Украину. Все потому, что никаких договоров с Киевом, которые бы обязали Вашингтон к таким действиям, нет.

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Война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая ее потенциал расширения в Европе, дестабилизации региона и эскалации до точки риска обмена ядерными ударами,

– подчеркнуло издание.

Начало войны против России в Украине будет означать для США потери ресурсов, сил и жизней. В то же время администрация Байдена пытается сосредоточиться на Китае как на главной угрозе безопасности.

Однако, если делать очень мало, то тоже есть свои риски. Ведь это может свидетельствовать о молчаливом согласии с предстоящими действиями России против других стран Восточной Европы. Речь идет об Эстонии, Латвии и Литве. Однако эти государства являются членами НАТО, поэтому имеют гарантии помощи от США и остального Альянса.

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Вашингтон может бесплатно предоставить Киеву широкий спектр военной помощи. Говорится о:

противовоздушной обороне;

противотанковых и противокорабельных системах;

системах радиоэлектронной борьбы и киберзащиты;

боеприпасах для стрелкового оружия, артиллерии и др.

Обратите внимание! Ранее НАТО и Европейский Союз также говорили, что своих военных воевать за Украину не отправят. Все потому, что наше государство не является членом этих организаций. Максимум на что может рассчитывать Украина – это политическая, финансово-экономическая и дипломатическая помощь.

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