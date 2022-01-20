Армии не будет, потому что нет договоров
По данным американского издания, президент Джо Байден не планирует отправлять свою армию в Украину. Все потому, что никаких договоров с Киевом, которые бы обязали Вашингтон к таким действиям, нет.
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Война с Россией была бы огромной авантюрой, учитывая ее потенциал расширения в Европе, дестабилизации региона и эскалации до точки риска обмена ядерными ударами,
– подчеркнуло издание.
Начало войны против России в Украине будет означать для США потери ресурсов, сил и жизней. В то же время администрация Байдена пытается сосредоточиться на Китае как на главной угрозе безопасности.
Однако, если делать очень мало, то тоже есть свои риски. Ведь это может свидетельствовать о молчаливом согласии с предстоящими действиями России против других стран Восточной Европы. Речь идет об Эстонии, Латвии и Литве. Однако эти государства являются членами НАТО, поэтому имеют гарантии помощи от США и остального Альянса.
Как США могут помочь Украине после нападения России
Вашингтон может бесплатно предоставить Киеву широкий спектр военной помощи. Говорится о:
- противовоздушной обороне;
- противотанковых и противокорабельных системах;
- системах радиоэлектронной борьбы и киберзащиты;
- боеприпасах для стрелкового оружия, артиллерии и др.
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