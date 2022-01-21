Відповідні кадри зробила американська компанія Maxar Technologies, яка розробляє космічні технології. Натомість журналіст Алекс Салві поширив їх у своєму твітері.

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Куди Росія перекинула військову техніку

На опублікованих фотографіях можна розгледіти військові вантажівки, танки, бойові машини піхоти, самохідні артилерійські установки й навіть залізничний потяг із технікою. За словами Салві, один із російських полігонів, на який перекинули техніку, розташований дуже близько від України – у місті Климово, звідки до кордону лише 13 кілометрів.

Найближчий із полігонів – у російському Климово: дивіться на карті



Мовиться й про інші полігони: у Клинцях – за 30 кілометрів на схід від України; в Єльні – за 130 кілометрів на схід від Білорусі та у Погоновому – за 165 кілометрів на північ від України.



Росія перекинула військову техніку ближче до України / Знімок Maxar Technologies



Супутники зафіксували скупчення сил Росії біля кордонів / Знімок Maxar Technologies



У мережі показали російські полігони з технікою / Знімок Maxar Technologies

Напередодні Байден заявив, що США вважатимуть вторгненням в Україну будь-який перетин кордону російськими військами. Він застеріг: якщо Москва піде на це, отримає різку відповідь від Вашингтона.

Російські війська помітили за 200 кілометрів від Києва

За інформацією Conflict Intelligence Team, військову техніку держави-агресорки напередодні помітили у Білорусі – за 200 кілометрів на північ від Києва. Розслідувачі уточнили, що у Гомельській області вивантажили російські реактивні системи залпового вогню "Ураган". Згодом показали й знімки табору з військовою технікою.

Російську техніку бачили й неподалік зупинки "Іванівка". Як зауважили у CIT, у цьому районі немає полігонів, де у лютому запланували провести російсько-білоруські навчання "Союзна рішучість".

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