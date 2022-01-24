Результати дослідження опублікували соціологи у соцмережах. Опитували громадян з 21 по 23 січня.

На тему Британія оголосила про створення нового альянсу з Польщею та Україною

Які результати соціологічного дослідження:

  • 61% опитаних – підтримують альянс з Польщею та Британією,
  • 21% – не підтримують,
  • 13% – байдуже,
  • 6% – не знають про це.

Вибірка, зазначили у соцгрупі "Рейтинг", становить 2500 респондентів.

підтримка союзу з Польщею та Британією
Підтримка альянсу українцями / Зображення соцгрупи "Рейтинг"

Лондон запропонував союз через загрозу російської агресії

Велика Британія виступила ініціатором створення нового альянсу з Польщею та Україною. На такий крок Лондон підштовхнула загроза агресії з боку Росії. Про пропозицію розповіла міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс.

Що повідомила глава МЗС Британії: коротко

  • Трасс наголосила, що співпраця країн допоможе захистити свободу та демократію в Східній Європі.
  • Британія працює з партнерами над заходами впливу, спрямованими на російський фінансовий сектор та фізичних осіб.
  • Трасс закликала активізуватись та продовжити підтримку України та впливати на Росію задля деескалації.

Тим часом Велика Британія почала відкликати своїх дипломатів з України

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