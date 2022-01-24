Результати дослідження опублікували соціологи у соцмережах. Опитували громадян з 21 по 23 січня.
На тему Британія оголосила про створення нового альянсу з Польщею та Україною
Які результати соціологічного дослідження:
- 61% опитаних – підтримують альянс з Польщею та Британією,
- 21% – не підтримують,
- 13% – байдуже,
- 6% – не знають про це.
Вибірка, зазначили у соцгрупі "Рейтинг", становить 2500 респондентів.
Підтримка альянсу українцями / Зображення соцгрупи "Рейтинг"
Лондон запропонував союз через загрозу російської агресії
Велика Британія виступила ініціатором створення нового альянсу з Польщею та Україною. На такий крок Лондон підштовхнула загроза агресії з боку Росії. Про пропозицію розповіла міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс.
Що повідомила глава МЗС Британії: коротко
- Трасс наголосила, що співпраця країн допоможе захистити свободу та демократію в Східній Європі.
- Британія працює з партнерами над заходами впливу, спрямованими на російський фінансовий сектор та фізичних осіб.
- Трасс закликала активізуватись та продовжити підтримку України та впливати на Росію задля деескалації.
Тим часом Велика Британія почала відкликати своїх дипломатів з України
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