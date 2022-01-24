Результаты исследования опубликовали социологи в соцсетях. Опрашивали граждан с 21 по 23 января.

На тему Британия объявила о создании нового альянса с Польшей и Украиной

Каковы результаты социологического исследования:

61% опрошенных – поддерживают альянс с Польшей и Британией,

21% – не поддерживают,

13% – безразлично,

6% – не знают об этом.

Выборка, отметили в соц группе "Рейтинг", составляет 2500 респондентов.



Поддержка Альянса украинцами / Изображение соц группы "Рейтинг"

Лондон предложил союз из-за угрозы российской агрессии

Великобритания выступила инициатором создания нового альянса с Польшей и Украиной. На такой шаг Лондон подтолкнула угроза агрессии со стороны России. О предложении рассказала министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Что сообщила глава МИД Британии: кратко

Трасс подчеркнула, что сотрудничество стран поможет защитить свободу и демократию в Восточной Европе.

Британия работает с партнерами над мерами влияния, направленными на российский финансовый сектор и физических лиц.

Трасс призвал активизироваться и продолжить поддержку Украины и влиять на Россию для деэскалации.

Тем временем Великобритания начала отзывать своих дипломатов из Украины

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