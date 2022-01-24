Результаты исследования опубликовали социологи в соцсетях. Опрашивали граждан с 21 по 23 января.
На тему Британия объявила о создании нового альянса с Польшей и Украиной
Каковы результаты социологического исследования:
- 61% опрошенных – поддерживают альянс с Польшей и Британией,
- 21% – не поддерживают,
- 13% – безразлично,
- 6% – не знают об этом.
Выборка, отметили в соц группе "Рейтинг", составляет 2500 респондентов.
Поддержка Альянса украинцами / Изображение соц группы "Рейтинг"
Лондон предложил союз из-за угрозы российской агрессии
Великобритания выступила инициатором создания нового альянса с Польшей и Украиной. На такой шаг Лондон подтолкнула угроза агрессии со стороны России. О предложении рассказала министр иностранных дел Британии Лиз Трасс.
Что сообщила глава МИД Британии: кратко
- Трасс подчеркнула, что сотрудничество стран поможет защитить свободу и демократию в Восточной Европе.
- Британия работает с партнерами над мерами влияния, направленными на российский финансовый сектор и физических лиц.
- Трасс призвал активизироваться и продолжить поддержку Украины и влиять на Россию для деэскалации.
Тем временем Великобритания начала отзывать своих дипломатов из Украины
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