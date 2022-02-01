Про виділення додаткової підтримки очільник британського уряду заявив під час пресконференції після зустрічі з Володимиром Зеленським.
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Для допомоги Україні у захисті від впливу Росії Велика Британія надасть нашій країні 88 мільйонів фунтів, що дорівнює майже 119 мільйонам доларів. Таку допомогу Києву пообіцяв прем'єр-міністр Борис Джонсон.
Джерело:24 канал
Про виділення додаткової підтримки очільник британського уряду заявив під час пресконференції після зустрічі з Володимиром Зеленським.
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