Обидва лідери нагадали, що відносини між Україною та Королівством Нідерланди ґрунтуються на спільних цінностях та принципах свободи, демократії, верховенства права й поваги до прав людини.
Важливо Прагнемо справедливості, – Зеленський і Рютте обговорили розслідування MH17
Політики знову підтвердили свою тверду прихильність міжнародному праву й основним принципам, на яких будується європейська безпека, включно з:
- суверенітетом і територіальною цілісністю,
- непорушністю кордонів,
- свободою держав обирати чи змінювати власні механізми безпеки.
Прем'єр-міністр Марк Рютте висловив підтримку Україні на тлі російської агресії. Президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Марк Рютте наголосили на важливості мирного врегулювання.
Діалог та дипломатія, що відбуваються в різних форматах, таких як ОБСЄ і НАТО, відіграють вирішальну роль у цьому процесі,
– зауважили в ОП.
Лідери двох країн підтвердили свою прихильність збереженню тиску на Росію з метою припинення тимчасової окупації Криму. Зеленський висловив вдячність за підтримку нідерландської сторони в реабілітації українських військовослужбовців, які постраждали під час збройного конфлікту, що триває.
Прем'єр-міністр Марк Рютте оголосив, що Нідерланди розширять цю підтримку, щоб надати реабілітаційну допомогу більшій кількості поранених українських військовослужбовців у межах цієї програми.
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Які ще питання порушили політики
- Справа збитого рейсу MH17. Лідери зобов'язалися продовжувати пошуки правди та справедливості.
- Посилення співпраці між Україною та ЄС. Лідери привітали нещодавню підтримку ЄС, надану Збройним Силам України, та підкреслили свою відданість розвивати подальшу співпрацю, серед іншого у сфері професійної військової освіти.
- Вони підкреслили спільну мету посилення енергетичної безпеки та зеленого переходу в Україні та ЄС, а також висловили підтримку поступовій інтеграції України до ринків газу та електроенергії ЄС.
- Лідери висловили зацікавленість у розвитку двосторонньої співпраці в галузі охорони здоров'я. Нідерланди передадуть приблизно 400 тисяч євро на реалізацію Плану гуманітарного реагування для України для подолання пандемії на сході України.