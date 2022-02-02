Спільне розслідування катастрофи триває, – президент
Важливою темою зустрічі Володимира Зеленського та Марка Рютте стало розслідування збиття Boeing 777. Про це український політик заявив на брифінгу.
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Зеленський наголосив, що Україна та Нідерланди продовжать тісну співпрацю у цьому напрямі, зокрема у межах спільної розслідувальної групи.
Ми хочемо досягти правосуддя і встановити правду, притягнути до відповідальності винних. Це не легкий процес, але наші держави не будуть здаватися,
– запевнив Рютте.
Він подякував Зеленському та Офісу Президента за їхній внесок у розслідування катастрофи.
Як винних притягнуть до відповідальності
Рютте кілька разів наголосив, що співпраця України та Нідерландів у розслідуванні є дуже тісною. Він зазначив, що катастрофу розглядають у кількох форматах:
- незалежна судова справа у Нідерландах;
- провадження у Європейському суді з прав людини;
- тристоронні переговори між Росією, Австралією та Нідерландами.
Прем'єр наголосив, що переговори не просуваються, тому Австралія та Нідерланди думають про подальші кроки. Він додав: "Ми робимо все можливе, щоб викрити винних".
Коротко про збиття MH17
- Літак Boeing-777 малазійських авіаліній збили у небі над Донецьком 17 липня 2014 року. На борту було 298 пасажирів, усі вони загинули.
- Ракету в літак запустили проросійські бойовики з окупованої території Донбасу.
- Судовий процес у справі розпочався в Нідерландах на початку березня 2020 року. У листопаді 2021 стартував новий блок слухань.
- Прокурори назвали Ігоря Гіркіна, Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка винними у смерті 298 людей.
- Слідчі не знайшло слідів іншої зброї, окрім російського "Бука".
Головне про трагедію MH17 / Інфографіка 24 каналу
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