Спільне розслідування катастрофи триває, – президент

Важливою темою зустрічі Володимира Зеленського та Марка Рютте стало розслідування збиття Boeing 777. Про це український політик заявив на брифінгу.

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Зеленський наголосив, що Україна та Нідерланди продовжать тісну співпрацю у цьому напрямі, зокрема у межах спільної розслідувальної групи.

Ми хочемо досягти правосуддя і встановити правду, притягнути до відповідальності винних. Це не легкий процес, але наші держави не будуть здаватися,
– запевнив Рютте.

Він подякував Зеленському та Офісу Президента за їхній внесок у розслідування катастрофи.

Як винних притягнуть до відповідальності

Рютте кілька разів наголосив, що співпраця України та Нідерландів у розслідуванні є дуже тісною. Він зазначив, що катастрофу розглядають у кількох форматах:

  • незалежна судова справа у Нідерландах;
  • провадження у Європейському суді з прав людини;
  • тристоронні переговори між Росією, Австралією та Нідерландами.

Прем'єр наголосив, що переговори не просуваються, тому Австралія та Нідерланди думають про подальші кроки. Він додав: "Ми робимо все можливе, щоб викрити винних".

Коротко про збиття MH17

трагедія MH17
Головне про трагедію MH17 / Інфографіка 24 каналу

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