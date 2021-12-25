Тепер пара офіційно може перебувати у Нідерландах. Вони втекли з Росії після того, як надали конфіденційні свідчення у справі про катастрофу "Боїнга" рейсу MH17.
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Пара жалілася на погрози у Росії
Як стверджували чоловік та жінка, після цього на них посипалися погрози з боку російських спецслужб. Пара поїхала у Нідерланди й просила, аби їм надали там притулок. Втім, тричі вони чули відмову. Після цього росіянка звернулася до Спеціальної групи свідків державної прокуратури. Розмови з її представниками були таємними. Імміграційна служба скаржилася на те, що подружжя не надало ці покази одразу після прибуття у країну.
Шлях до отримання притулку був важким
Врешті, апеляцію росіян також відхилили. Проте у розвідці Нідерландів розкритикували таку позицію служби. Мовляв, через неї доля сім'ї опинилася під загрозою. Пізніше державний секретар з питань юстиції та безпеки сконтактувався з адвокатом свідків. Він порекомендував заповнити заяву про надання притулку ще раз. Це допомогло.
Актуальні новини про справу MH17
- Напередодні прокурори назвали обвинувачених винними у смерті 298 людей, які перебували на борту "Боїнга". Мовиться про Ігоря Гіркіна (Стрєлкова), Сергія Дубинського, Олега Пулатова та Леоніда Харченка.
- Слідство у катастрофі MH17 не знайшло слідів іншої зброї, окрім російського "Бука". Сторона обвинувачення вважає, що бойовики у 2014 році влаштували справжній терор.
- Прокурори уточнили, що російський зенітно-ракетний комплекс "Бук" перекинули на окупований Донбас напередодні катастрофи. Саме з нього збили літак рейсу MH17 в липні 2014 року.