У Нідерландах на суді щодо збиття літака MH17 сторона обвинувачення повідомила, що альтернативні версії катастрофи літака не витримують критики. Про це у мережі написала журналістка Саскія Беллеман.

Читайте також Вирок у справі MH17 вже близько: прокурори назвали винних у смерті 298 людей

Слідство не знайшло сліди іншої зброї, лише "Бука"

Прокурорка Манон Ріддербекс на суді розповіла, що на місці аварії літака не виявили слідів, які б вказували на можливу наявність іншої зброї.

Висновок очевидний: рейс MH17 збили ракетою "Бук",

– зазначила вона.

Крім того, на судовому засіданні заслухали перемовини фігурантів справи Леоніда Харченка та Олега Пулатова. Вони обговорювали версію того, що літак Малазійських авіаліній збили начебто українським винищувачем, по якому вже спрацював "Бук". Цікаво, що бойовики в розмовах використовували вислів "наш"Бук".

Слідство з'ясувало, що того дня не збивати жодного українського винищувача. Поблизу місця падіння уламків MH17 не було залишків іншого літака. Обвинувачення вважає, що версію про винищувач України поширили, аби "пустити пил в очі".

Деталі вироку, який почали зачитувати у Нідерландах

На суді у справі про MH17 20 грудня почали зачитувати обвинувачення. Зокрема, стало відомо, що російський "Бук" перегнали на Донбас напередодні катастрофи. Передбачалося, що він нібито допоможе бойовикам протистояти українській бойовій авіації.

Крім того, адвокати росіянина Олега Пулатова визнали, що на момент катастрофи військові з 53-ї курської зенітно-ракетної бригади Росії були на території Донбасу.

До речі, Україна не винна у катастрофі: висновки розслідування: дивіться відео

Уривок з дописів Саскії Беллеман:

За словами прокурора Ріддербекс, на місці катастрофи та біля нього не було знайдено уламків іншого літака, окрім MH17. За даними прокуратури, нова версія подій явно мала на меті пустити всім пил в очі.