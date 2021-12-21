В Нидерландах на суде по сбитию самолета MH17 сторона обвинения сообщила, что альтернативные версии крушения самолета не выдерживают критики. Об этом в сети написала журналистка Саския Беллеман.

Читайте также Приговор по делу MH17 уже близко: прокуроры назвали виновных в смерти 298 человек

Следствие не нашло следы другого оружия, только "Бука"

Прокурор Манон Риддербекс на суде рассказала, что на месте крушения самолета не обнаружили следов, указывающих на возможное наличие другого оружия.

Вывод очевиден: рейс MH17 сбили ракетой "Бук",

– отметила она.

Кроме того, на судебном заседании были прослушаны переговоры фигурантов дела Леонида Харченко и Олега Пулатова. Они обсуждали версию того, что самолет Малазийских авиалиний якобы сбили украинским истребителем, по которому уже сработал "Бук". Интересно, что боевики в разговорах использовали слова"наш "Бук".

Следствие выяснило, что в тот день не сбивали ни одного украинского истребителя. Возле места падения обломков MH17 не было остатков другого самолета. Обвинение считает, что версию об истребителе Украины распространили, чтобы "пустить пыль в глаза".

Детали приговора, который начали зачитывать в Нидерландах

На суде по делу о MH17 20 декабря начали зачитывать обвинения. В частности, стало известно, что российский "Бук" перегнали на Донбасс накануне катастрофы. Предполагалось, что он поможет боевикам противостоять украинской боевой авиации.

Кроме того, адвокаты россиянина Олега Пулатова признали, что на момент крушения военные из 53-й курской зенитно-ракетной бригады России были на территории Донбасса.

Кстати, Украина не виновата в катастрофе: выводы расследования: смотрите видео

Отрывок из сообщений Саскии Беллеман:

По словам прокурора Риддербекс, на месте крушения и возле него не были найдены обломки другого самолета, кроме MH17. По данным прокуратуры, новая версия событий явно преследовала цель пустить всем пыль в глаза.