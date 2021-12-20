Предполагалось, что Бук якобы поможет боевикам противостоять украинской боевой авиации. Об этом говорится в твиттере журналистки De Telegraaf Саскии Беллеман.

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"Бук" доставили в ночь на 17 июля

Согласно словам прокурора Варда Фердинандуссе, "Бук" доставили на территорию Украины из России через пограничный переход в Северном, что на Луганщине, в ночь с 16 на 17 июля 2014 года.

По информации прокурора, это произошло, когда из России ввозили много тяжелой техники.

Он подчеркнул, что этому предшествовали призывы обвиняемых россиян Игоря Гиркина и Сергея Дубинского, занимавших руководящие должности в террористической организации оккупированного Донбасса, о необходимости поставки средств ПВО для целей на большой высоте.

Прослушки телефонного разговора боевиков

Также на суде обвинение представило данные прослушки телефонного разговора Дубинского о необходимости снабжения именно ракет и ЗРК "Бук".

Он заявлял Олегу Пулатову, единственному обвиняемому, в отношении которого суд по MH17 идет не заочно: "Наша единственная надежда – это Бук. И сегодня вечером приедет Бук, и все проблемы разрешатся".

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В настоящее время в суде рассматривают подробный маршрут российского "Бука" до катастрофы и после нее.

Дело MH17: коротко

В Нидерландах в начале марта 2020 года начался судебный процесс по делу MH17. Уже в ноябре 2021 года начался новый блок слушаний.

В ходе предыдущего блока в суд обратились родственники погибших. Защитников пытались запугать, в полицию заявили по меньшей мере о четырех подозрительных случаях преследования. В этом подозревают Россию.

Адвокаты обвиняемого в крушении требовали приобщить к делу свидетельские показания из зенитно-ракетной бригады России. Фактически защита признала, что на Донбассе находились военные из Курска.

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