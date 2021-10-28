Интересы родственников жертв авиакатастрофы МН17 в суде отстаивает команда правовой помощи. Теперь координаторы по безопасности и борьбе с терроризмом рекомендуют включить их в программу защиты.

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Адвокатов преследуют неизвестные

Правоохранителям уже известно как минимум о 4 подозрительных случаях преследования адвокатов. В частности, 3 из них произошли после заседания в Схипхоле по делу МН17. За двумя юристами следили по дороге домой, а другой встретил у себя дома двух мужчин в очках. Других деталей об этих инцидентах не предоставили.

Из-за этого правоохранители заявили, что не намерены ждать физической расправы над адвокатами, а потому будут принимать необходимые меры безопасности.

Среди вероятных причин преследования юристов называют их активное участие в последних судебных слушаниях и отстаивание позиции родственников о том, что Россия виновата в сбивании самолета над Донбассом. К слову, материалы дела МН17 уже насчитывают более 60 000 страниц.

Дело МН17: главное