Интересы родственников жертв авиакатастрофы МН17 в суде отстаивает команда правовой помощи. Теперь координаторы по безопасности и борьбе с терроризмом рекомендуют включить их в программу защиты.
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Адвокатов преследуют неизвестные
Правоохранителям уже известно как минимум о 4 подозрительных случаях преследования адвокатов. В частности, 3 из них произошли после заседания в Схипхоле по делу МН17. За двумя юристами следили по дороге домой, а другой встретил у себя дома двух мужчин в очках. Других деталей об этих инцидентах не предоставили.
Из-за этого правоохранители заявили, что не намерены ждать физической расправы над адвокатами, а потому будут принимать необходимые меры безопасности.
Среди вероятных причин преследования юристов называют их активное участие в последних судебных слушаниях и отстаивание позиции родственников о том, что Россия виновата в сбивании самолета над Донбассом. К слову, материалы дела МН17 уже насчитывают более 60 000 страниц.
Дело МН17: главное
- 17 июля 2014 года в небе над Донбассом сбили малазийский самолет рейса МН17. Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.
- Ракету в самолет запустили боевики. В частности главными подозреваемыми являются Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко.
- Международная следственная группа в течение 6 лет собирала доказательства. Сейчас дело на стадии судебных заседаний.
- В сентябре состоялся ряд заседаний, на которых выступали родственники погибших в авиакатастрофе. Также на заседаниях присутствовала генпрокурор Ирина Венедиктова.
- Следующий блок судебных слушаний начнется 1 ноября.