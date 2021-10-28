Інтереси родичів жертв авіакатастрофи МН17 у суді відстоює команда правової допомоги. Тепер координатори з безпеки та боротьби з тероризмом рекомендують включити їх у програму захисту.

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Адвокатів переслідують невідомі

Правоохоронцям уже відомо щонайменше про 4 підозрілі випадки переслідування адвокатів. Зокрема 3 з них трапилися після засідання в Схіпхолі у справі МН17. За двома юристами слідкували по дорозі додому, а інший зустрів у себе вдома двох чоловіків в окулярах. Інших деталей про ці інциденти не надали.

Через це правоохоронці заявили, що не мають намірів чекати фізичної розправи над адвокатами, а тому вживатимуть необхідні заходи безпеки.

Серед ймовірних причин переслідування юристів називають їхню активну участь в останніх судових слуханнях та відстоювання позиції родичів про те, що Росія винна у збитті літака над Донбасом. До слова, матеріали справи МН17 уже налічують понад 60 000 сторінок.

Справа МН17: головне