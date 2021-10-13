В то же время пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что полностью не ознакомился с заявлением. Впрочем, убеждает, что оно некорректно в пункте отношении России.

Между тем Россия ложью покрывает ложь, – родственники жертв рейса MH17

"Трагедия произошла над Украиной"

Дмитрий Песков назвал неуместными призывы к России взять на себя ответственность за катастрофу самолета над Донбассом. Он апеллирует к тому, что ответственность должна нести та страна, над которой катастрофа произошла, то есть – Украина.

Подобные призывы – они совершенно неуместны и недопустимы. Они недопустимы, так как все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины,

– сказал Песков.

Песков добавил, что пока не ознакомился с заявлением, а судебного вердикта по итогам расследования катастрофы Boeing нет.

Обратите внимание! Песков, как и другие представители российской власти, скромно умалчивают факт того, что самолет сбили российским оружием. Установлено, что в него попала ракета выпущенная российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", принадлежащего 53-й зенитной ракетной бригаде, которая дислоцировалась в Курске.

Что именно приняли представители ЕС и Зеленский

В большой совместном заявлении Владимир Зеленский, президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен приняли 25 пунктов по итогам саммита. Последний из них касается сбитого малазийского Boeing MH17, в который попали террористы.

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Участники саммита выразили полную поддержку усилий по установлению истины, справедливости и ответственности перед жертвами катастрофы и их родственниками. Также призвали Россию возобновить переговоры и признать ответственность.

Мы призвали в этой связи Российскую Федерацию продолжать трехсторонние переговоры между Австралией, Нидерландами и Российской Федерацией касательно катастрофы рейса MH17, признать свою ответственность и приложить максимальные усилия для привлечения виновных к ответственности за крушение рейса MH17,

– говорится в заявлении.

Главное о сбитом Boeing-777

Самолет Boeing-777 сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

На борту было 298 человек, все они погибли.

Ракету в самолет запустили пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса.

Суд рассматривает обвинения против 4 подозреваемых, среди них: экс-офицер ФСБ Игорь Гиркин, который в 2014 году называл себя министром обороны "ДНР", граждане России Сергей Дубинский и Олег Пулатов, гражданин Украины Леонид Харченко.

Международный суд сможет вынести приговор по делу о катастрофе малазийского самолета MH17 в 2022 году.