Самолет рейса MH17 летел из Амстердама в Куала-Лумпур, на борту были 15 членов экипажа и 283 пассажира. Все они погибли.

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Кто сбил рейс MH17

Самолет был сбит российским зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде, дислоцировавшейся в Курске.

Россияне сразу не поняли, что натворили, и отрапортовали, что уничтожили украинский транспортник (как за месяц до того под Луганском). Это сделали медийные лица террористов – Гиркин и Кургинян, а также вышел сюжет на российском телевидении.​

В районе Тореза только что сбили самолет Ан-26, валяется где-то за шахтой Прогресс. Предупреждали же – не летать в "нашем небе"...

– так начиналось сообщение Гиркина о сбитии в районе Снежного самолета 17 июля 2014 года.

Когда стало понятно, что россияне уничтожили гражданский самолет и все поля в районе Снежного и села Грабового на несколько километров усеяны трупами, террористы начали панически уничтожать улики, но было поздно.

Сюжет российских пропагандистов о сбитом террористами самолет:

Россия сразу перешла в атаку и обвинила украинскую сторону в катастрофе Boeing 777 – чуть ли не ежедневно с калейдоскопической скоростью появлялись новые обвинения и гипотезы. Россияне называли виновником украинский штурмовик (даже нашли свидетелей, которые четко различили на высоте почти 10 километров принадлежность самолета к ВСУ), украинскую ракету, придумали "испанского диспетчера Карлоса", бомбу на борту, заставили врать целые научно-исследовательские институты и экспертные центры. Впрочем, каждый раз версия россиян оказывалась фейком.

Короче, блин, стопудово гражданский борт…

– комментировал российский террорист "Майор" работу "коллег".

Международное расследование

Доказательств вины России есть немало – это и упомянутые признания террористов, и показания многочисленных свидетелей, которые видели "Бук" в день трагедии и даже зафиксировали это на камеры телефона, на россиян указывает перехват разговоров террористов, а также данные экспертизы и спутниковые снимки, предоставленные США.

Значит, завозили шпионов. Не знаю. Нех... летать, сейчас война идет,

– российский террорист Козицын выстраивает линию защиты.

Перехват разговоров боевиков о сбитом самолете:

Все это было тщательно собрано и исследовано силами международной группы экспертов-расследователей (Объединенная следственная группа – JIT), которые готовили материалы и доказательства для суда.

Несмотря на все усилия России этому помешать (угрозы, шантаж, хакерские атаки и т. д) JIT в своих отчетах 2016 и 2018 годов подтвердила выводы украинской стороны и прямо обвинила Россию в военном преступлении. JIT представила неопровержимые доказательства вины России. Это, в частности, обломки ракеты, сбившей самолет, детальная реконструкция маршрута "Бука" с территории РФ и тому подобное.

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19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения исполнителям теракта. Это так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбития самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все – граждане РФ), а также гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Трагедия унесла 298 жизней:

В том же году украинские спецслужбы похитили с оккупированной территории пособника оккупантов Владимира Цемаха, который дал показания относительно катастрофы MH17 (к сожалению, на суде его не будет лично, так как впоследствии коллаборанта обменяли на украинских военнопленных. Впрочем, доказательств было достаточно даже без него). В феврале 2020 года прокуроры заявили, что имеют свидетеля, который видел непосредственный запуск ракеты с "Бука".

Судебное разбирательство

Летом 2019 года в ЕС призвали Россию прекратить изображать из себя дурочку и признать вину, но в РФ решили пройти весь путь позора. По оценкам экспертов, рассмотрение затянется на несколько лет, так как оно насчитывает больше 65 000 листов.

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Весной 2020 года в Нидерландах начался судебный процесс. Из-за пандемии коронавируса он много раз откладывался. Дело по сути начали рассматривать только в июне 2021 года в Амстердаме. В ходе первых заседаний суд заслушал 8 тайных свидетелей, которые видели "Бук" и в момент запуска ракеты, исследовал перехваты разговоров террористов, отверг фейковые версии россиян и не позволил им превратить суд в фарс (те хотели вызвать в качестве свидетеля олигарха Коломойского и американских разведчиков).

Детали судебного процесса:

Сейчас суд рассматривает только одну версию – о сбитии самолета российским "Буком" по приказу российский военных. Все остальные были опровергнуты доказательствами.

Сейчас в судебных заседаниях объявлен перерыв до осени. Суду нужно рассмотреть большой массив информации, дождаться выводов экспертизы, и это затягивает процесс. Ожидается, что приговор суда будет оглашен уже весной 2022 года. В том, что он будет не в пользу России – никто не сомневается.

Что будет дальше

Сейчас Россия находится под санкциями из-за своего агрессивного поведения, и сбитие самолета является одним из доказательств. Доказанный акт международного терроризма усилит международное давление на РФ, и, вероятно, будут новые санкции. Также решение суда станет основанием для обращения родственников жертв в ЕСПЧ за возмещением на много миллионов евро.

Россию призвали к раскаянию:

Россия вряд ли признает себя виновной и не будет выдавать суду преступников. Это еще больше усилит изоляцию страны и сделает невыносимой жизнь простых россиян, на которых ляжет все бремя санкций, которые накладывает на РФ цивилизованный мир.

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При нынешней власти Россия вряд ли признает себя виновной и раскаяние произойдет лишь тогда, когда в Кремле появится новый хозяин. Но стоит помнить, что такие преступления не имеют срока давности и российские террористы непременно будут наказаны.

Также приговор суда по делу о гибели MH17 должен стать одним из судебных процессов, которые должны охватить все преступления Москвы. Только тогда справедливость будет восстановлена.