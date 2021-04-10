10 апреля 2010 года под Смоленском разбился польский самолет российского производства Ту-154М. На борту было 96 человек, в том числе – президент Польши Лех Качиньский, а также военная, политическая и религиозная элита страны. Точка в расследовании причин трагедии не поставлена до сих пор.

Что такое "Смоленская трагедия"

10 апреля 2010 года в 9:54 по Киеву под Смоленском недалеко от военного аэродрома "Смоленск-Северный" упал польский самолет Ту-154М №101 (рейс PLF101) с делегацией первых лиц Польши. Делегация направлялась в Катынь – место казни 21 857 польских военнопленных, которые были уничтожены по приказу Москвы в 1940 году.

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На борту находились президент Польши Лех Качиньский и его супруга Мария, глава Национального банка Славомир Скшипек, начальник генерального штаба Войска польского Франтишек Гонгор, командующий воздушными силами Анджей Бласик, глава Бюро национальной безопасности Александр Щигло, глава администрации президента Владислав Стасяк, вице-спикер Сейма Ежи Шмайдзиньский, заместитель министра иностранных дел Анджей Кремер, президент республики в изгнании Рышард Кочаровский, руководитель Института Национальной памяти Януш Куртыка и ряд других высокопоставленных чиновников.

10 апреля 2010 года – черный день в истории Польши:

Все 88 пассажиров и 8 членов экипажа самолета российского производства погибли.

Смоленская трагедия стала шоком для всего мира – в Польше был объявлен 7-дневный национальный траур. Свои соболезнования польскому народу выразили многие государства мира. Среди них была и Россия, но многим слова тогдашнего президента этой страны Медведева не показались искренними. Сразу возникло немало вопросов относительно катастрофы и расхождений в фактах.

"Российское" расследование Смоленской трагедии

На все вопросы, которые возникли у политиков и журналистов, должен был дать ответ так называемый Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Это довольно уважаемая и авторитетная организация, которая координировала работу гражданской авиации стран бывшего СССР и занималась вопросами, связанными с использованием воздушного пространства этих стран. Офис МАК расположен в Москве, а сама организация находится под значительным влиянием российских властей.

Президентский самолет Ту-154М / Фото Тобиаса Майера, AIRLINERS.net

Польская сторона создала собственную правительственную комиссию, но доступа к значительной части материалов и доказательств не имела. Де-факто, расследованием Смоленской трагедии занималась "Росавиация", которая указывала МАК, что и как делать, а также – что говорить.

Расследование прошло быстро – МАК провел экспертизу черных ящиков и других доказательств и уже в 12 января 2011 года пафосно заявил об "окончательных выводах". Они подтвердили первоначальную версию российской стороны – "самолет Ту-154М упал из-за ошибки польского экипажа".

Якобы в сложных погодных условиях (тумане) экипаж Ту-154М отказался от предложения пойти на запасной аэродром в Минск или Витебск (последний в тот день не работал). Выводы МАК указывали на то, что пилоты правительственного самолета не имели должной квалификации и не смогли посадить самолет в условиях тумана. Из-за этого он пролетел мимо взлетной полосы и повредил крыло о березу на высоте 4 метров. Это столкновение стало роковым.

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Также в ходе расследования выяснилось, что пилоты самолета находились под моральным давлением. В кабине во время приземления находились посторонние лица: руководитель службы протокола Казан и командующий ВВС Бласик, последний был в состоянии легкого опьянения. Они требовали приземления именно в Смоленске, так как в противном случае подверглась бы изменениям вся программа визита – Качинский не успевал на официальную церемонию почтения жертв НКВД в Катыни.

Польская сторона в докладе по итогам собственного расследования под руководством Ежи Миллера 29 июля 2011 года в целом согласилась с выводами МАК. Так называемый "Комитет Миллера" заявил о махинациях российских контроллеров движения аэродрома "Смоленск-Северный", которые предоставили экипажу самолета ложные сведения, но ошибку своих пилотов признал решающей.

При этом стороны не пришли к согласию в вопросе принадлежности самолета как военного или гражданского объекта. Дело в том, что окончательное решение о посадке гражданского самолета должен принимать его капитан, а военного – аэродром. Самолет действительно был военным, и им управляли военные пилоты, но в мирное время полеты даже военных самолетов над чужой территорией считаются гражданскими.

Критика официальной версии

Несмотря на настойчивое желание российской стороны поставить точку в этом вопросе и свалить вину на человеческий фактор, в Польше к этому предложению отнеслись скептически и с выводами МАК согласились только формально.

Ярослав Качиньский – брат-близнец погибшего президента Польши – заявил, что не признает результаты расследования и считает их бездоказательными. Его поддержали многие другие высокопоставленные лица.

Сразу после катастрофы начали появляться различные версии. В частности, о теракте, который якобы устроили российские спецслужбы. За 3 месяца до катастрофы самолет президента находился на капитальном ремонте в России, поэтому российские спецслужбы имели теоретическую возможность заложить взрывчатку.

Слухи распространялись благодаря громким заявлениям польских политиков, которые рассказывали о якобы обнаруженных следах тротила и разнице во времени между реальным временем катастрофы и тем, которое подавалось в официальной версии, а также из-за нежелания российской стороны "выносить сор из избы".

Несмотря на это официальная версия авторства МАК и "Комитета Миллера" долгое время считалась достоверной, поскольку авторитет Межгосударственного авиационного комитета под сомнение ставить не решались, и факты, которые противоречили официальным выводам, причисляли к теориям заговоров.

Россия убивает собственную репутацию

Ситуация изменилась через несколько лет. Летом 2014 года российские военные с помощью ЗРК "Бук" сбили гражданский самолет МН17 в украинском небе на Донбассе. В 2015 году были обнародованы итоги технического расследования причин катастрофы международной группой экспертов (JIT) под эгидой Совета по безопасности Королевства Нидерланды (DSB), которой это право делегировала Украина.

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Авторитетные эксперты заявили о том, что самолет был сбит ракетой класса "земля – воздух" ЗРК "Бук" 53-й зенитно-ракетной бригады РФ с территории, которую тогда контролировали российские войска и их прокси. Расследование JIT и DSB убедительно опровергло многочисленные версии российской стороны, превратило в посмешище экспертов из российского государственного концерна "Алмаз-Антей", который до того, как стать инструментом пропаганды, считался авторитетным, и открыло путь для уголовного процесса и наказания виновных.

Ложь России об МН17 сыграла с ней злую шутку:

Российская сторона результаты расследования не признала и начала активную кампанию по дискредитации авторитетных экспертов и их работы. Для этого были привлечены все силы, включая "Росавиацию" и МАК. Таким образом, Россия создала прецедент, за который ухватились поляки. В Польше увидели, что эти до того уважаемые организации являются ангажированными и выступают орудиями политической борьбы и черного пиара.

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После этого в Польше окончательно убедились в неискренности Москвы. Как Советский Союз не хотел брать на себя вину за расстрелы поляков в Катыни, так и Россия пыталась избежать ответственности за Смоленскую трагедию 2010 года.

В 2015 году в Польше прошли выборы, и к власти пришли правые консерваторы из партии "Право и Справедливость" (PiS) во главе с братом погибшего президента Леха Качиньского – Ярославом. По его инициативе новое правительство отменило рапорт предшественников по катастрофе и зимой 2016 года возобновило расследование.

Новое расследование Смоленской трагедии

Куратором нового расследования стал новый министр обороны Польши Антоний Мацеревич. Он неоднократно с высоких трибун обвинял Россию в теракте и даже заявлял, что Смоленская трагедия произошла с ведома тогдашнего премьера Польши Дональда Туска.

Польша считает причиной катастрофы взрывы:

В ходе расследования была проведена повторная эксгумация всех жертв авиакатастрофы, снова исследованы записи черных ящиков и останков самолета с целью обнаружения следов взрывчатки.

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Несмотря на всю скандальность и даже комичность персоны Мацеревича (он зарекомендовал себя как правый популист), нельзя игнорировать то, что обнаружило новое расследование. В частности, выяснилось, что польская сторона не проводила собственное вскрытие тел жертв и поверила на слово россиянам, более того – пыталась как можно скорее закрыть дело. Из-за этого и выводы "Комитета Миллера" были отменены.

Слушайте, ну мы устали от подобного блефа. Просто устали. Чушь какая-то. Не было там никаких взрывов. Это изучено экспертами с польской стороны и с российской... Мы переживали (по поводу этой трагедии) вместе с вами. Нет, нужно накручивать на голом месте,

– Путин отвечает на вопрос польского журналиста о причинах Смоленской катастрофы в декабре 2017 года.

В 2017 году польские прокуроры прямо обвинили российских диспетчеров в катастрофе и указали, что россияне сознательно спровоцировали ее.

16 апреля 2018 года Польша официально возложила вину за катастрофу не на исполнителей, а непосредственно на Россию. Тогда же Мацеревич озвучил выводы экспертов и заявил, что причиной катастрофы стали 2 взрыва на борту самолета президента. Эти данные были подтверждены в следующем году в результате экспертизы, которую осуществила Лаборатория судебно-взрывчатых веществ при Минобороны Великобритании.

В 2020 году парламентская комиссия Сейма снова заявила, что на борту произошли 2 взрыва, — в районе левого крыла и в центральном отсеке самолета. На обломках Ту-154М были обнаружены следы взрывчатки – тротила, гексогена и пентрита. Факт взрывов подтверждается, с одной стороны, характером повреждения самолета и разбросом его осколков, а с другой – травмами погибших. Парламентарии также обвинили Россию в попытке скрыть истинные причины катастрофы.

Как проходит расследование трагедии в Польше:

Тогда же польское правосудие заявило о намерении арестовать диспетчеров – граждан РФ Павла П., Виктора Г. и Николая К., но эти попытки были заблокированы россиянами. Так же за несколько лет до того Следственный комитет РФ отказался привлечь к ответственности российского генерала Бенедиктова, который якобы отдал приказ-рекомендацию завести Ту-154М на приземление (ныне Бенедиктов является главой Военно-транспортной авиации ВВС РФ). Так же не были привлечены ответственные за безопасность полета в воздушном пространстве России и его безопасность во время приземления на аэродроме.

Сейчас расследование продолжается, и Мацеревич обещает в апреле 2021 года обнародовать новые факты и доказательства вины России.

Презумпция вины России

И хотя к новому польскому расследованию в настоящее время есть немало вопросов, отказ России от сотрудничества со следствием и враждебное отношение к расследованию, а также крайне испорченная репутация убедили многих, что Москва опять пытается скрыть свое очередное преступление. Логика здесь простая – невиновный не стал бы противодействовать следствию и скрывать факты. К тому же в случае с Россией существует презумпция вины. Так как за этим государством и СССР, правопреемником которого оно является, тянется длинный шлейф государственных преступлений, которые долгое время упорно не хотели признавать в Москве.

Если на борту были взрывы, а самолет-то откуда взлетел? Из Москвы или из Варшавы? Значит там (в Польше) их и положили. Мы что ли, какие-то российские агенты туда (в самолет) пробрались и положили взрывчатку? Ищите у себя тогда,

– Путин "переводит стрелки" на декабрьской пресс-конференции 2017 года.

Так было в случае с расстрелами в Катыни – в СССР долго не желали признавать факт массовых казней польских офицеров, и даже цинично запустили пиар-проект по почтению жертв нацистов в поселке Хатынь, название которого является созвучным (при этом о других фактах геноцида предпочитали молчать, как в случае с Корюковской трагедией). Также Россия цинично пыталась переложить вину на Украину за катастрофу MH17 и смерть почти трех сотен людей, а сегодня не желает брать на себя ответственность за события 10 апреля 2010 года.

Сейчас Россия не отдает отдельные части Ту-154М и продолжает бойкотировать как польскую, так и международные комиссии, которые пытаются установить правду и найти виновных. Такое поведение в очередной раз доказывает, что Россия не чтит закон, попирает международное право и руководствуется правом сильнейшего. Именно эта "позиция" позволяет государству со столицей в Москве захватывать территории суверенных государств, убивать и преследовать инакомыслящих. Сейчас цивилизованный мир считает Россию спонсором международного терроризма с презумпцией вины, а ее главу – президента Путина – убийцей.