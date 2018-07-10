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Смоленская катастрофа: в России отличились позорным запретом

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Смоленская катастрофа: Россия отказала Польше в реконструкции самолета
Смоленская катастрофа: Россия отказала Польше в реконструкции самолета / Соцсети

Россия отказалась предоставить возможность Польше провести реконструкцию самолета Ту-154М, который в 2010 году разбился неподалеку российского Смоленска. Тогда на борту авиасудна находился польский президент Лех Качиньский, который в результате авиакатастрофы не выжил.

Об этом сообщает польская подкомиссия по расследованию Смоленской катастрофы.

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Как подчеркивается, в частности, в ответе Министерства иностранных дел России от 22 мая 2018 года говорится, что проведение в Смоленске реконструкции самолета из обломков, собранных на месте происшествия, невозможно.

Кроме того, российское внешнеполитическое ведомство утверждает, что реконструкция из обломков самолета, собранных на месте происшествия, невозможна без их нарушения, изменения вида и особых примет.

"Позиция российской стороны свидетельствует о злой воле или об абсолютном отсутствии компетентности в области расследования авиакатастроф. Поскольку Организация международной гражданской авиации (ICAO) в своей инструкции (Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation) считает реконструкцию чрезвычайно важной в выяснении причин катастрофы. Таким образом, позиция российской стороны подтверждает диагноз, содержащейся в отчете Совета Европы, который сравнивает действия Российской Федерации с поведением СССР по делу о массовом убийстве польских офицеров в Катыне, и прямо называет эти действия провокационными", – отмечается в заявлении.

Напомним, недавно в Польше обнародовали технический отчет о причинах авиакатастрофы под Смоленском.

Теги: Расследования авиация Новости Польши Новости России
Источник: 24 канал
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