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Смоленська катастрофа: у Росії відзначилися ганебною забороною

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Смоленська катастрофа: Росія відмовила Польщі в реконструкції літака
Смоленська катастрофа: Росія відмовила Польщі в реконструкції літака / Соцмережі

Росія відмовилася надати можливість Польщі провести реконструкцію літака Ту-154М, який в 2010 році розбився неподалік російського Смоленська. Тоді на борту авіасудна перебував польський президент Лех Качинський, який внаслідок авіакатастрофи не вижив.

Про це повідомляє польська підкомісія з розслідування Смоленської катастрофи.

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Як підкреслюється, зокрема, у відповіді Міністерства закордонних справ Росії від 22 травня 2018 року мовиться, що проведення в Смоленську реконструкції літака з уламків, зібраних на місці події, є неможливим.

Крім того, російське зовнішньополітичне відомство переконує, що реконструкція з уламків літака, зібраних на місці події, є неможливою без їхнього порушення, зміни виду та особливих прикмет.

"Позиція російської сторони свідчить про злу волю або про абсолютну відсутність компетентності в галузі розслідування авіакатастроф. Оскільки Організація міжнародної цивільної авіації (ICAO) у своїй інструкції (Manual of Aircraft Accident and Incident Investigation) вважає реконструкцію надзвичайно важливою у з'ясуванні причин катастрофи. Таким чином, позиція російської сторони підтверджує діагноз, що міститься у звіті Ради Європи, який порівнює дії Російської Федерації з поведінкою СРСР у справі про масове вбивство польських офіцерів у Катині, і прямо називає ці дії провокаційними", – наголошується у заяві.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі оприлюднили технічний звіт про причини авіакатастрофи під Смоленськом.

Теги: Розслідування Новини Росії Новини Польщі авіація
Джерело: 24 канал
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