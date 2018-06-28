19:33
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
  • субота
    24°C 15°C
  • неділя
    17°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, 27 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, 27 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, сьогодні
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу

Нові факти Смоленської трагедії: комісія знайшла залишки вибухівки

605 Читать новость на русском
Уламки літака
Уламки літака / tsn.ua

Підкомісія у справах Смоленської трагедії 2010 року, у якій загинув польський президент Лех Качинський,виявила сліди вибухових речовин.

Про це повідомило Польське радіо.

Читайте також: З’явилися важливі деталі у справі про катастрофу під Смоленськом

Підкомісією у справі Смоленської трагедії керує колишній міністр оборони Польщі Антоні Мацєревич. Він сказав, що залишки вибухових речовин були на щонайменше 107 елементах літака, передусім на металевих частинах крісел.

Зазначається, що хімічні сполуки, такі як гексоген, тетранітропентаеритрит та динітротолуол, знайдено також на фрагментах килимового покриття та заслінок. Аналізи є результатом офіційних досліджень Центральної криміналістичної лабораторії поліції у 2012 і 2013 роках.

Підкомісія стверджує, що згідно з доказами, які вона має, численні частини літака, а також тіло принаймні однієї жертви, досліджено спеціальними пристроями, в тому числі хроматографічним методом, і на них виявлено вибухові речовини. Разом з тим немає жодної інформації і доказів, що вказували б на присутність вибухових речовин у землі в момент події,
– написано у висновку розслідування.

Експерти зазначили, що на вибух у лівій частині крила вказують пошкодження на крилі й осколках та інші докази. Підкомісія встановила, що головною причиною руйнування Ту-154М за мить до приземлення був вибух баластного бака, він стався після вибуху в крилі.

Доказом вибуху є також специфічне пошкодження тіл жертв: повне розчленування кільканадцяти тіл і те, що останки були розкинуті на всій території, де впали уламки літака, а також численні і великі опікові поранення жертв, знайдених далі від зони вогню, що охопив місце катастрофи. Крім того, з кількадесяти тіл зірвало одяг.

Нагадаємо, комітет з правових питань і прав людини Ради Європи прийняв резолюцію щодо катастрофи під Смоленськом, в якій вимагає повернення Польщі Росією уламків літака Ту-154М.

Теги: Новини Росії Новини Польщі авіація
Джерело: http://www.polradio.pl/
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
сьогодні, 19:00 "Битва омбудсменов": как Москалькова пыталась унизить Украину
Блог Медіа 3290
Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
сьогодні, 18:02 Хто такий Ілон Маск: біографія та маловідомі факти про відомого інженера
Анастасія Можаровська 510
День Конституції: яскраві привітання у віршах, прозі та картинках
сьогодні, 17:35 День Конституції: яскраві привітання у віршах, прозі та картинках
71
Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
сьогодні, 16:00 Почему полосы движения транспорта в Украине нужно сужать?
Лев Парцхаладзе 873
Музей на Поштовій: боротьба триває
сьогодні, 13:38 Музей на Поштовій: боротьба триває
Сергій Гусовський 346
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук