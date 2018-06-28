Нові факти Смоленської трагедії: комісія знайшла залишки вибухівки

Підкомісія у справах Смоленської трагедії 2010 року, у якій загинув польський президент Лех Качинський,виявила сліди вибухових речовин.

Про це повідомило Польське радіо.

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Підкомісією у справі Смоленської трагедії керує колишній міністр оборони Польщі Антоні Мацєревич. Він сказав, що залишки вибухових речовин були на щонайменше 107 елементах літака, передусім на металевих частинах крісел.

Зазначається, що хімічні сполуки, такі як гексоген, тетранітропентаеритрит та динітротолуол, знайдено також на фрагментах килимового покриття та заслінок. Аналізи є результатом офіційних досліджень Центральної криміналістичної лабораторії поліції у 2012 і 2013 роках.

Підкомісія стверджує, що згідно з доказами, які вона має, численні частини літака, а також тіло принаймні однієї жертви, досліджено спеціальними пристроями, в тому числі хроматографічним методом, і на них виявлено вибухові речовини. Разом з тим немає жодної інформації і доказів, що вказували б на присутність вибухових речовин у землі в момент події,

– написано у висновку розслідування.

Експерти зазначили, що на вибух у лівій частині крила вказують пошкодження на крилі й осколках та інші докази. Підкомісія встановила, що головною причиною руйнування Ту-154М за мить до приземлення був вибух баластного бака, він стався після вибуху в крилі.

Доказом вибуху є також специфічне пошкодження тіл жертв: повне розчленування кільканадцяти тіл і те, що останки були розкинуті на всій території, де впали уламки літака, а також численні і великі опікові поранення жертв, знайдених далі від зони вогню, що охопив місце катастрофи. Крім того, з кількадесяти тіл зірвало одяг.

Нагадаємо, комітет з правових питань і прав людини Ради Європи прийняв резолюцію щодо катастрофи під Смоленськом, в якій вимагає повернення Польщі Росією уламків літака Ту-154М.