З’явилися важливі деталі у справі про катастрофу під Смоленськом

Експерти остаточно підтвердили інформацію про сліди вибухівки на рештках одягу щонайменше однієї загиблої особи у смоленській катастрофі та на уламках літака Ту-154М.

Про це повідомляє RMF24.pl з посиланням на інформацію, виголошену підкомітетом з питань розслідувань катастрофи.

Також у підкомітеті заявили, що завершили огляд і аналіз доказів, що є в розпорядженні Комітету місця катастрофи літака Ту-154М, яким летів Лех Качинський.

Читайте також: Це не була випадковість, – міністр оборони Польщі про Смоленську катастрофу

У підкомітеті зазначили, що вибухівку вдалося виявити за допомогою спеціалізованих пристроїв, в тому числі хроматографічного методу.

У той же час у підкомісії зробили висновок, що немає доказів, які б свідчили про наявність вибухових речовин у ґрунті.

Коли трапилася смоленська катастрофа?

10 квітня 2010 року при заході на посадку на летовище поблизу російського міста Смоленськ розбився літак Ту-154 з президентом Польщі Лехом Качинським на борту. У катастрофі загинули 96 людей. Польська делегація прямувала на заходи з нагоди 70-ї річниці злочину в Катині.