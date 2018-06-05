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Появились важные детали по делу о катастрофе под Смоленском

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Смоленская катастрофа: Ту-154М
Смоленская катастрофа: Ту-154М / RMF FM

Эксперты окончательно подтвердили информацию о следах взрывчатки на остатках одежды не менее одного погибшего лица в смоленской катастрофе и на обломках самолета Ту-154М.

Об этом сообщает RMF24.pl со ссылкой на информацию, опубликованную подкомитетом по вопросам расследования катастрофы.

Также в подкомитете заявили, что завершили осмотр и анализ доказательств, имеющихся в распоряжении Комитета с вопросов катастрофы самолета Ту-154М, в котором летел Лех Качиньский.

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В подкомитете отметили, что взрывчатку удалось обнаружить с помощью специализированных устройств, в том числе хроматографического метода.

В то же время в подкомиссии сделали вывод, что нет доказательств, свидетельствующих о наличии взрывчатых веществ в почве.

Когда случилась смоленская катастрофа?
10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром вблизи российского города Смоленск разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским на борту. В катастрофе погибли 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины преступления в Катыни.

Теги: Новости Польши
Источник: 24 Канал
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