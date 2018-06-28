Новые факты Смоленской трагедии: комиссия нашла остатки взрывчатки

Подкомиссия по делам Смоленской трагедии 2010 года, в которой погиб польский президент Лех Качиньский, обнаружила следы взрывчатых веществ.

Об этом сообщило Польское радио.

Читайте также: Появились важные детали по делу о катастрофе под Смоленском

Подкомиссией по делу Смоленской трагедии руководит бывший министр обороны Польши Антони Мацеревич. Он сказал, что остатки взрывчатых веществ были по меньшей мере на 107 элементах самолета, прежде всего на металлических частях кресел.

Отмечается, что химические соединения, такие как гексоген, тетранитропентаеритрит и динитротолуол, найдены также на фрагментах коврового покрытия и заслонок. Анализы являются результатом официальных исследований Центральной криминалистической лаборатории полиции в 2012 и 2013 годах.

Подкомиссия утверждает, что согласно с доводами, которые она имеет, многочисленные части самолета, а также тело по крайней мере одной жертвы, исследованы специальными устройствами, в том числе хроматографическим методом, и на них обнаружены взрывчатые вещества. Вместе с тем нет никакой информации и доказательств, указывающих на присутствие взрывчатых веществ на земле в момент происшествия,

– написано в заключении расследования. Им руководит бывший министр обороны Польши Антони Мацеревич.

Эксперты отметили, что на взрыв в левой части крыла указывают повреждения на крыле и осколках и другие доказательства. Подкомиссия установила, что главной причиной разрушения Ту-154М за мгновение до приземления был взрыв балластного бака, он произошел после взрыва в крыле.

Доказательством взрыва является также специфическое повреждения тел жертв: полное расчленение десятка тел и то, что останки были раскинуты по всей территории, где упали обломки самолета, а также многочисленные и крупные ожоговые ранения жертв, найденных дальше от зоны огня, охватившего место катастрофы. Кроме того, с нескольких десятков тел сорвало одежду.

Напомним, комитет по правовым вопросам и правам человека Совета Европы принял резолюцию относительно катастрофы под Смоленском, в которой требует возвращения Польше Россией обломков самолета Ту-154М.