Смоленская катастрофа: комитет Совета Европы выдвинул России серьезные требования

Комитет по правовым вопросам и правам человека Совета Европы принял резолюцию относительно катастрофы под Смоленском, в которой требует возвращение Польше Россией обломков самолета Ту-154М.

Об этом сообщает PAP.

Читайте также: Появились важные детали по делу о катастрофе под Смоленском

"Восемь лет после аварии Россия по-прежнему располагает обломками самолета, черными ящиками с оригинальными записями данных полета и другими вещественными доказательствами. Польша уже много лет давит, чтобы обломки и все исходные материалы были возвращены", – говорится в докладе.

Работа над резолюцией продолжалась в течение нескольких лет.

Документ призывает Москву остановить дальнейшие действия на месте аварии, которые можно было бы считать осквернением этого места из-за его большого эмоционального значения для многих поляков.

Напомним, самолет Ту-154 разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. В авиакатастрофе погиб президент Польши Лех Качинский. Экспертиза установила, что не один, а два взрыва произошли в самолете. Также следователи проанализировали две тысячи томов материалов. И прокуратура официально заявила – есть доказательства того, что аварию в России спровоцировали умышленно.

Когда случилась Смоленская катастрофа?

10 апреля 2010 года при заходе на посадку на аэродром вблизи российского города Смоленск разбился самолет Ту-154 с президентом Польши Лехом Качинским на борту. В катастрофе погибли 96 человек. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины преступления в Катыни.