Літак рейсу MH17 летів з Амстердаму до Куала-Лумпуру, на борту були 15 членів екіпажу та 283 пасажири. Всі вони загинули.

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Хто збив рейс MH17

Літак було збито російським зенітно-ракетним комплексом "Бук", що належав 53-й зенітній ракетній бригаді, яка дислокувалася у Курську.

Росіяни одразу не зрозуміли, що накоїли й відрапортували, що знищили український транспортник (як за місяць до того під Луганськом). Це зробили медійні обличчя терористів – Гіркін та Кургінян, а також вийшов сюжет на російському телебаченню.​

В районі Тореза тільки що збили літак Ан-26, валяється десь за шахтою Прогрес. Попереджали ж - не літати в "нашому небі"...

– так починалося повідомлення Гіркіна про збиття в районі Сніжного літака 17 липня 2014 року.

Коли стало зрозуміло, що росіяни знищили цивільний літак й всі поля в районі Сніжного та села Грабового на кілька кілометрів всіяні трупами, терористи почали панічно знищувати докази, але було запізно.

Сюжет російських пропагандистів про збитий терористами літак:

Росія одразу перейшла в атаку та звинуватила українську сторону в катастрофі Boeing 777 – мало не щодня з калейдоскопічною швидкістю з’являлись нові звинувачення та гіпотези. Росіяни називали винуватцем український штурмовик (навіть знайшли свідків, які чітко розрізнили на висоті у майже 10 кілометрів приналежність літака до ЗСУ), українську ракету, вигадали "іспанського диспетчера Карлоса", бомбу на борту, змусили брехати цілі науково-дослідні інститути та експертні центри. Втім, кожного разу версія росіян виявлялась фейком.

Коротше, блін, стопудово цивільний борт…

– коментував російський терорист "Майор" роботу "колег".

Міжнародне розслідування

Доказів вини Росії є чимало – це й згадані зізнання терористів, і покази чисельних свідків, які бачили "Бук" у день трагедії й навіть зафіксували це на камери телефону, на росіян вказують перехоплення розмов терористів, а також дані експертизи та супутникові знимки, надані США.

Значить, завозили шпигунів. Не знаю. Нех... літати, зараз війна йде,

– російський терорист Козіцин вибудовує лінію захисту.

Перехоплення розмов бойовиків щодо збитого літака:

Все це було ретельно зібрано й досліджено силами міжнародної групи експертів-розслідувачів (Об'єднана слідча група – JIT), що готували матеріали та докази суду.

Попри всі намагання Росії цьому завадити (погрози, шантаж, хакерські атаки тощо) JIT у своїх звітах 2016 і 2018 років підтвердила висновки української сторони та прямо звинуватила Росію у воєнному злочині. JIT представила неспростовні докази вини Росії, це, зокрема, уламки ракети, що збила літак, детальна реконструкція маршруту "Бука" з території РФ тощо.

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19 червня 2019 року прокуратура Нідерландів висунула звинувачення виконавцям теракту. Це так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час збиття літака полковник ГРУ генштабу збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубінський, підполковник ГРУ Олег Пулатов (усі – громадяни РФ), а також громадянин України Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР".

Трагедія забрала 298 життів:

Того ж року українські спецслужби викрали з окупованої території посібника окупантів Володимира Цемаха, що дав свідчення стосовно катастрофи MH17 (на жаль, на суді його не буде особисто, адже згодом колаборанта обміняли на українських військовополонених. Втім, доказів було достатньо навіть без нього. У лютому 2020 року прокурори заявили, що мають свідка, який бачив безпосередній запуск ракети з "Бука".

Судовий розгляд

Влітку 2019 року у ЄС закликали Росію припинити вдавати з себе дурника та визнати вину, але у РФ вирішили пройти весь шлях ганьби. За оцінками експертів, розгляд затягнеться на кілька років, адже вона налічує понад 65 000 аркушів.

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Навесні 2020 року в Нідерландах розпочався судовий процес. Через пандемію коронавірусу він багато разів відкладався. Справу по суті почали розглядати лише в червні 2021 року в Амстердамі. У ході перших засідань суд заслухав 8 таємних свідків, які бачили "Бук" та момент запуску ракети, дослідив перехоплення розмов терористів, відкинув фейкові версії росіян та не дозволив їм перетворити суд на фарс (ті хотіли викликати у якості свідка олігарха Коломойського та американських розвідників).

Деталі судового процесу:

Зараз суд розглядає лише одну версію – про збиття літака російським "Буком" за наказом російський військових. Всі інші були спростовані доказами.

Наразі у судових засіданнях оголошено перерву до осені. Суду потрібно розглянути великий масив інформації, дочекатися висновків експертизи й це затягує процес. Очікується, що вирок суду буде оголошено вже навесні 2022 року. В тому, що він буде не на користь Росії – ніхто не сумнівається.

Що буде далі

Наразі Росія перебуває під санкціями через свою агресивну поведінку й збиття літака є одним з доказів. Доведений акт міжнародного тероризму посилить міжнародний тиск на РФ та, вірогідно, будуть нові санкції. Також рішення суду стане підставою для звернення родичів жертв до ЄСПЛ за відшкодуванням на багато мільйонів євро.

Росію закликали до каяття:

Росія навряд визнає себе винною та не буде видавати суду злочинців. Це ще більше посилить ізоляцію країни та зробить нестерпним життя простих росіян, на яких ляже весь тягар санкцій, що їх накладає на РФ цивілізований світ.

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За нинішньої влади Росія навряд визнає себе винною й каяття відбудеться лише тоді, коли в Кремлі з’явиться новий господар. Але варто пам’ятати, що такі злочини не мають терміну давності й російські терористи неодмінно будуть покарані.

Також вирок суду у справі про загибель MH17 має стати одним з судових процесів, що мусять охопити всі злочини Москви. Лише тоді справедливість буде відновлено.