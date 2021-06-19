Такую информацию сообщил авиаэксперт Вадим Лукашевич. Он также обнародовал карту предполагаемого маршрута "эвакуации" ЗРК в Россию.

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Причастность к сбитию самолета боевика "Лешего"

Мужчина, имя которого не называется, рассказал о тех событиях, вспоминая боевика так называемой "ДНР", россиянина Сергея Дубинского (позывной "Хмурый"), а также украинца Леонида Харченко.

В 22:35 17 июля 2014 года подсудимый Харченко спрашивает подсудимого Дубинского по телефону, куда ему везти "Бук". Тот отвечает, что его нужно доставить на границу с Луганской областью,

– рассказал Лукашевич.

Далее Харченко доложил Дубинскому, что забросил "Бук" на трал, он в ответ приказал ехать на перекресток в Красный Луч, где его встретят "пацаны из Луганска". Харченко продиктовал Дубинскому номер мобильного водителя с позывным "Леший".

После этого Дубинский попросил Харченко позвонить водителю. В результате тот приказал "Лешому" везти "Бук" на Красный Луч до перекрестка с Ростовским шоссе и там ждать звонка.

Лукашевич добавил, что колонна доехала туда примерно в 23:00, в то же время в трале с "Буком" вместе с "Лешим" были еще 2 военных из состава экипажа ЗРК. Впоследствии водителю приказали ехать в Дебальцево.

Боевики доставили "Бук" в Дебальцево

"И параллельно ему звонили "министр обороны ДНР" Гиркин (еще один подсудимый), Дубинский и глава так называемой "ЛНР" Плотницкий. Также звонили и члену экипажа "Бука", который находился вместе с водителем в кабине, – рассказал о материалах дела авиаэксперт.

Далее "Леший" оставил ЗРК у Дебальцево, после чего вернулся в Снежное, где и узнал, что рейс МН17 сбил "Бук", который он вывозил".

"Леший" выбросил сим-карту

Лукашевич со ссылкой на слова террориста из судебных документов добавил, что Харченко приказал "Лешому" выбросить "симку" с мобильника. Боевик послушал совета.

После ему безрезультатно звонили "Дельфин" (русский генерал Ткачев), Плотницкий, Гиркин (8 раз) и Дубинский (аж 11 раз).

Авиаэксперт подытожил, что "этот "Леший", который вывозил "Бук" с тремя ракетами из Снежного в Дебальцево, и с которым у кабине трала ехало двое из экипажа "Бука", – свидетель обвинения".



Маршрут эвакуации "Бука" в Россию / Карта Вадима Лукашевича

Дело сбивания MH17: главное

Боевики сбили Boeing MH17 в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, они все погибли.

По делу проходят обвиняемыми 4 человека: Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

7 июня в Гааге началось заседание суда по делу об авиакатастрофе MH17 – материалов накопилось на 65 тысяч страниц.



Трагедия MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала