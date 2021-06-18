Также в этот день обсуждали роль одного из подозреваемых Игоря Гиркина. И опровергли заявления стороны защиты, которая назвала доказательства сфабрикованными.
Напомним Ай, молодцы, сбили "Сушку", – в Гааге заслушали переговоры боевиков о сбитии MH17
Суд в Гааге получил все доказательства: завершился важный этап судебного процесса по MH17
17 июня в Нидерландах завершился процесс демонстрации доказательств по делу о сбитом в 2014 году в украинском небе самолете MH17.
- Сторона обвинения при этом дополнила важные доказательства, что суд уже получил ранее.
- А сторона защиты пыталась традиционно эти доказательства опровергнуть.
"Самолет сбили, но не тот"
Один из аргументов боевиков касался того, что они якобы сбили самолет – но не этот, а какой-то другой. Но суд установил, что других самолетов в то время и на той территории никто не сбивал.
Аудиозаписи разговоров боевиков – "сознательная дезинформация"
Другой аргумент – это попытка дискредитировать аудиозаписи. Напомним, процесс базируется в основном на записях телефонных разговоров боевиков на Донбассе.
- Так вот, обвиняемый Пулатов заявил, что те знали о прослушивании, а потому сознательно озвучивали дезинформацию.
Однако и здесь суд был другого мнения, ведь записи четко показали установленные факты (например, описание боя под Марьинкой), поэтому сомневаться в их правдивости сложно.
Очень помогли башни связи
К тому же правдивость записей подтвердили данные с башен связи. Они помогли установить, где находились задействованные лица во время транспортировки оружия, запуска ракеты и ее утилизации.
Гиркин причастен к транспортировке российского "Бука"
Отдельно в суде проговорили роль Игоря Гиркина ("Стрелкова"). Прокуроры показали, что он играл важную роль в процессе заказа и транспортировки российского "Бука".
Трагедия с MH17: что следует помнить
- Пророссийские боевики из российского "Бука" сбили Boeing в украинском небе. Это произошло 17 июля 2014.
- 298 человек тогда были на борту – все они погибли.
- 7 июня 2021 в Гааге начался суд по делу (в котором уже более 65 тысяч страниц) об этой катастрофе.
Главное о MH17 / Инфографика 24 канала
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