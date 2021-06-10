Речь идет, в частности, о разговоре "разведчиков" оккупантов – Сергея "Хмурого" Дубинского и Леонида "Крота" Харченко. Он состоялся 17 июля 2014 года в 16:42, через полчаса после падения MH-17.

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"Мы на месте, сбили "СУшку", – отчитался "руководству" Харченко. "Молодцы. Ай, молодцы", – ответил на это ему тогда Дубинский.

Примерно через час после катастрофы Дубинский звонил другому боевику – с прозвищем "Боцман".

Тот спросил "Хмурого", как у него дела. На это Дубинский ответил, что не очень. Мол, украинцы бьют "Градами".

Расшифровка разговора с "Боцманом"

"Боцман": У меня тут самолет подбили, сейчас буду искать ящики (черные – 24 канал). Как найду – домой поеду.

Дубинский: Мы бахнули "СУшку" над Саур-Могилой. Мои тоже ищут (черные ящики). По нам палят, сейчас только перестали. Мы же держим Мариновку.

Разговоры о "Боинге"

Вечером в 18:20 Дубинскому позвонил другой мужчина – Игорь. Вероятнее всего, это был Игорь Гиркин – один из тогдашних главарей донецких боевиков.

Он поинтересовался у "Хмурого" о "Боинге", который упал недалеко от Донецка. Мол, услышал об этом от журналистов. "Я не в курсе", – сказал Дубинский.

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