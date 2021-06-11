Об этом проинформировал представитель Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов на своей странице в твитере.

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Новое интервью Гиркина (имеется в виду интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону) приобщено к делу вместе с его переводом,

– отметил он.

Стоит отметить, что в мае 2020 года интервью Гордона с террористом Гиркиным наделало немало шума. Среди заявлений самого журналиста было то, что разговор он готовил вместе со спецслужбами.

В СБУ официально заявили, что не причастны к интервью Гордона с Гиркиным.

В то же время Офис генпрокурора выделил цитаты из интервью, по которым на бывшего главаря боевиков можно составлять обвинение.

Обратите внимание! В июне 2020 года Окружной суд Гааги сообщал, что приобщит интервью Гиркина к делу о сбитии малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году.

Дело MH17: главное

Боевики сбили Boeing в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, они все погибли.

По делу проходят обвиняемыми четыре человека: Олег Пулатов, Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Леонид Харченко.

В Гааге 7 июня стартовало заседание суда по делу об авиакатастрофе MH17. Материалов собралось на 65 тысяч страниц.



Трагедия MH17 в цифрах / Инфографика 24 канала