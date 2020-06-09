8 июня в Нидерландах состоялось заседание суда, который рассматривает дело о сбитии Boeing в 2014 году над Донбассом. Суд объявил, что к делу приобщат материалы интервью.

С начала первого блока рассмотрения объем дела увеличился. В частности, к нему присовокупят скандальное интервью, сообщил главный судья в процессе Хендрик Стейнхаюс, пишет Deutsche Welle.

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В общем дело составляет уже более 40 тысяч страниц. Его рассмотрение продолжат в июле.

Гиркин и сбитие Boeing

Тогдашний "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин является одним из четырех обвиняемых, кому Нидерланды объявили подозрение.

Подчеркнем, что в интервью Гордону Гиркин рассказал, что знает о судебном деле против него. В суде Нидерландов сообщали, что не смогли лично вручить Гиркину подозрение и связаться с ним. Поэтому, когда главарь боевиков Игорь Гиркин сказал, что знает о деле, это якобы должно упростить оглашения приговора.

Подробнее о том, какие именно высказывания из интервью Гордона использует прокуратура против Гиркина и Поклонской, читайте по ссылке.



Сбитие Боинга над Донбассом / Инфографика 24 канала

Скандал вокруг интервью Гордона: коротко