Интервью Гиркина Гордону суд Нидерландов приобщит к делу о сбитии MH17
8 июня в Нидерландах состоялось заседание суда, который рассматривает дело о сбитии Boeing в 2014 году над Донбассом. Суд объявил, что к делу приобщат материалы интервью.
С начала первого блока рассмотрения объем дела увеличился. В частности, к нему присовокупят скандальное интервью, сообщил главный судья в процессе Хендрик Стейнхаюс, пишет Deutsche Welle.
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В общем дело составляет уже более 40 тысяч страниц. Его рассмотрение продолжат в июле.
Гиркин и сбитие Boeing
Тогдашний "министр обороны ДНР" Игорь Стрелков-Гиркин является одним из четырех обвиняемых, кому Нидерланды объявили подозрение.
Подчеркнем, что в интервью Гордону Гиркин рассказал, что знает о судебном деле против него. В суде Нидерландов сообщали, что не смогли лично вручить Гиркину подозрение и связаться с ним. Поэтому, когда главарь боевиков Игорь Гиркин сказал, что знает о деле, это якобы должно упростить оглашения приговора.
Подробнее о том, какие именно высказывания из интервью Гордона использует прокуратура против Гиркина и Поклонской, читайте по ссылке.
Сбитие Боинга над Донбассом / Инфографика 24 канала
Скандал вокруг интервью Гордона: коротко
- В мае Гордон опубликовал на своем ютуб-канале интервью с "лидером" донецких сепаратистов Игорем Гиркиным.
- Сам журналист заявил, что сделал эти интервью в сотрудничестве с СБУ. В ведомстве тем временем это и не опровергли, и не подтвердили: заявили, что журналист проявил инициативу самостоятельно.
- Материалы интервью анализируют правоохранители. СБУ будет изучать возможность приобщить их к официальному обвинениюя России в агрессии на Донбассе и оккупации Крыма.
- Офис генпрокурора уже выделил цитаты из интервью, по которым на Гиркина можно составлять обвинение.