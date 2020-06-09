Інтерв'ю Гіркіна Гордону суд Нідерландів долучить до справи збиття MH17
8 червня у Нідерландах відбулося засідання суду, який розглядає справу збиття Boeing у 2014 році над Донбасом. Суд оголосив, що до справи долучать матеріали інтерв'ю
Від початку першого блоку розгляду обсяг справи збільшився. Зокрема, до неї долучать скандальне інтерв'ю, повідомив головний суддя у процесі Хендрік Стейнхаюс, пише Deutsche Welle.
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Загалом справа складає вже понад 40 тисяч сторінок. Її розгляд продовжать у липні.
Гіркін і збиття Boeing
Тодішній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков-Гіркін є одним із чотирьох обвинувачених, кому Нідерланди оголосили підозру.
Підкреслимо, що в інтерв'ю Гордону Гіркін розповів, що знає про судову справу проти нього. У суді Нідерландів повідомляли, що не змогли особисто вручити Гіркіну підозру і зв'язатися з ним. Відтак, коли ватажок бойовиків Ігор Гіркін сказав, що знає про справу, це нібито має спростити оголошення вироку.
Детальніше про те, які саме вислови з інтерв'ю Гордона використає прокуратура проти Гіркіна і Поклонської, читайте за посиланням.
Збиття Боїнга над Донбасом / Інфографіка 24 каналу
Скандал довкола інтерв'ю Гордона: коротко
- У травні Гордон опублікував на своюму ютуб-каналі інтерв'ю з "лідером" донецьких сепаратистів Ігорем Гіркіним.
- Сам журналіст заявив, що зробив ці інтерв'ю за співпраці із СБУ. У відомстві тим часом це і не спростували, і не підтвердили: заявили, що журналіст проявив ініціативу самостійно.
- Матеріали інтерв'ю аналізують правоохоронці. СБУ вивчатиме можливість долучити їх до офіційного звинувачення Росії в агресії на Донбасі та окупації Криму.
- Офіс генпрокурора вже виокремив цитати із інтерв'ю, за якими на Гіркіна можна складати обвинувачення.