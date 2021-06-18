Також цього дня обговорювали роль одного з підозрюваних Ігоря Гіркіна. І спростували заяви сторони захисту, яка назвала докази сфабрикованими.

Нагадаємо Ай, молодці, збили "СУшку", – в Гаазі заслухали переговори бойовиків про збиття MH17

Суд у Гаазі отримав всі докази: завершився важливий етап судового процесу щодо MH17

17 червня у Нідерландах завершився процес демонстрації доказів у справі про збитий у 2014 році в українському небі літак MH17.

Сторона звинувачення при цьому доповнила важливі докази, які суд вже отримав раніше.

А сторона захисту намагалася традиційно ці докази спростувати.

"Літак збили, але не той"

Один з аргументів бойовиків стосувався того, що вони буцімто збили літак – але не цей, а якийсь інший. Та суд встановив, що інших літаків у той час і на тій території ніхто не збивав.

Аудіозаписи розмов бойовиків – "свідома дезінформація"

Інший аргумент – це спроба дискредитувати аудіозаписи. Нагадаємо, процес базується здебільшого на записах телефонних розмов бойовиків на Донбасі.

Так от, обвинувачений Пулатов заявив, що ті знали про прослуховування, а тому свідомо озвучували дезінформацію.

Однак і тут суд мав іншу думку, адже записи чітко засвідчили встановлені факти (наприклад, опис бою під Мар'їнкою), тож сумніватися в їхній правдивості складно.

Дуже допомогли вежі зв'язку

До того ж правдивість записів підтвердили дані з передавальних веж. Вони ж допомогли встановити, де перебували задіяні особи під час транспортування зброї, запуску ракети та її утилізації.

Гіркін причетний до транспортування російського "Бука"

Окремо в суді проговорили роль Ігоря Гіркіна ("Стрєлкова"). Прокурори довели, що він грав важливу роль у процесі замовлення і транспортування російського "Бука".

Зверніть увагу: наступний важливий етап процесу почнеться вже після літа, слово отримають представники родин загиблих. А загалом розгляд справи триватиме щонайменше до літа 2022 року.

Трагедія з MH17: що слід пам'ятати

Проросійські бойовики з російського "Бука" збили Boeing в українському небі. Це сталося 17 липня 2014 року.

298 людей тоді були на борту – всі вони загинули.

7 червня 2021 року у Гаазі почався суд у справі (яка вже має понад 65 тисяч сторінок) про цю катастрофу.



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