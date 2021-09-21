Часть родных жертв авиакатастрофы смогли присутствовать в судебном комплексе "Схипхол", другие же присоединились с помощью видеосвязи.

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Мать одной из погибших отказалась представляться и заявила, что желает, чтобы в суде звучало только имя ее убитого ребенка – Элин Мариека Франкс. Женщина выразила надежду, что виновные будут извиняться и Россия признает свою вину.

Особенно тяжело смотреть, как Россия занимается дезинформацией и накладывает ложь на ложь. Мы надеемся, что суд прольет свет на то, что произошло,

– подчеркнула в суде мать одной из погибших.

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Женщина рассказала, что девушка, возвращаясь из Амстердама, купила подругам полотенце, на нем были вышиты их имена.

"Я его узнала в каталоге вещей и я принесла его сегодня, как символ того, что прекрасная жизнь может разлететься на куски", – сказала убитая горем мать.

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Она добавила, что Элин жестоко лишили возможности быть невестой и мамой, а сама женщина теперь не станет бабушкой.

Мы лишены этого. Время остановилось для меня. То, что пассажирский самолет был сбит ракетой "Бук", – преступление, за которое виновные должны быть наказаны,

– подчеркнула мать девушки.

Во время своего выступления она также показала фото с церемонии прощания с дочерью и продемонстрировала некоторые вещи дочери, которые ей вернули после трагедии.

Разорванное полотенце, которое девушка везла подругам / Фото Укринформ

Заметим, что суд разрешил демонстрировать фотографии и показывать видео своих близких, или показывать личные вещи. Все это, чтобы продемонстрировать, насколько тяжелое горе постигло сотни невинных людей.

Сбитие самолета рейса MH17: главное

Самолет Boeing-777 сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту было 298 пассажиров, все они погибли. Ракету в самолет запустили пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса. Суд рассматривает обвинения против 4 подозреваемых, среди них:

экс-офицер ФСБ Игорь Гиркин, который в 2014 году называл себя министром обороны "ДНР",

граждане России Сергей Дубинский и Олег Пулатов,

гражданин Украины Леонид Харченко.

Международный суд сможет вынести приговор по делу о сбитии малазийского самолета MH17 в 2022 году. В частности называют три вероятные даты – 22 сентября 2022 года, 17 ноября 2022 года, 15 декабря 2022 года.



Коротко о трагедии MH17 / Инфографика 24 канала