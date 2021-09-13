Представитель Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов сделал текстовую трансляцию истории мужчины, потерявшего сестру и ее семью. Он выступил 13 сентября.

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Мать не смогла пережить смерть дочери и внуков

Мужчина потерял в катастрофе сестру, ее мужа, племянницу и племянника. Он выступал в суде также от имени матери, которая умерла через несколько лет после гибели сестры. Пожилая женщина тяжело переживала гибель дочери и внуков.

Брат погибшей вспомнил, что мать буквально в течении 3 лет потеряла волю к жизни. В 2017 году она приехала жить к сыну, но уже через 4 недели попала в больницу в коляске. Там она отказалась лечиться.

Ее перевели в хоспис, где она отказалась от еды. Ей был 81 год, она умерла, не зная, что за варвары убили ее дочь, внучку и внука,

– заявил брат погибшей.

Моя жизнь стала кошмаром, – брат погибшей в катастрофе MH17

Мужчина вспоминает, что после катастрофы не мог поверить, что сестра мертва. Он вспомнил, что старался не узнавать новости о МН17, но его постоянно спрашивали об этом.

Моя жизнь стала кошмаром. Официальные органы сделали меня контактным лицом со всей семьей. Мне приходилось контактировать с моим отцом, с бывшим мужем сестры,

– рассказал мужчина.

Вспомнил, что "практически и финансово это было трудно", ведь "никто никого не слушал, никто не соглашался".

Мужчина лечился у психолога, у него был нервный срыв, тревожное расстройство, он не выходил из дома. Из-за плохого психологическое состояния его уволили. Сейчас ему осталось 8 лет до пенсии, и у него нет работы.

В конце мужчина заявил, что говорит от имени своей матери, которая последние 3 года жизни провела в аду. Он сказал: "Этот суд мне не поможет. Слишком поздно, моя мать уже мертва".

Это не облегчит потерю сестры, матери, работы. Я надеюсь, что жизнь настоящих убийц будет разрушна, и юристы, адвокаты, психологи, премьер-министр Нидерландов и те, кто сделал карьеру на красивых историях о нас, тоже поплатятся,

– сказал человек.

Международный суд сможет вынести приговор по делу о катастрофе малазийского самолета МН17 в 2022 году. В частности называют три вероятные даты – 22 сентября 2022 года, 17 ноября 2022, 15 декабря 2022 года.

Что известно о сбивания малазийского самолета МН17

В небе над Донбассом 17 июля 2014 года сбили самолет Boeing-777. На борту было 298 пассажиров. Все погибли.

Ракету в самолет запустили пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса.

3 февраля 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу 4 фигурантам – Игорь Гиркину, Сергей Дубинскому, Леониду Харченко и Олегу Пулатову.

17 июня 2021 года Международный суд завершил этап демонстрации доказательств.

Коротко про трагедию МН17 / Инфографика 24 канала