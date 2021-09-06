Причину переноса даты вынесения приговора объясняют огромным объемом материалов дела. Об этом рассказала нидерландская журналистка Саския Баллеман.

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Решение объявят во второй половине 2022 года

Обычно Международный суд в Гааге выносит приговоры через 2 недели после завершения расследования. Однако дело о сбитии малазийского Boeing-777 над Донбассом является огромным по размеру. Поэтому оглашение решения суда перенесли на вторую половину 2022 года.

Предварительно известно о 3 возможных датах:

22 сентября 2022 года;

17 ноября 2022 года;

15 декабря 2022 года.

Катастрофа МН17: коротко о главном

17 июля 2014 года в небе над Донбассом сбили самолет Boeing-777. На борту было 298 пассажиров. Все погибли.

Ракету в самолет запустили пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса.

3 февраля 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу 4 фигурантам – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Леониду Харченко и Олегу Пулатову.

17 июня 2021 года Международный суд завершил этап демонстрации доказательств.

Катастрофа МН17 / инфографика 24 канала

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Текст публикации Саксии Баллеман

Из-за размера и сложности дела суд не сможет принять решение в обычные 2 недели после завершения расследования. Известно о 3 возможных датах: 22 сентября, 17 ноября или 15 декабря 2022 года.