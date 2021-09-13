Моє життя стало жахіттям, – родич загиблих у катастрофі МН17 виступив у Гаазі

Представник Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов зробив текстову трансляцію розповіді чоловіка, який втратив сестру та її родину. Він виступив 13 вересня.

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Матір не змогла пережити смерть доньки та внуків

Чоловік втратив у катастрофі сестру, її чоловіка, племінницю і племінника. Він виступав у суді також від імені матері, яка померла за кілька років після загибелі сестри. Адже літня жінка важко переживала загибель доньки та онуків.

Брат загиблої пригадав, що матір буквально за 3 роки втратила волю до життя. У 2017 році вона приїхала жити до сина, але вже через 4 тижні потрапила в лікарню у візку. Там вона відмовилась лікуватися.

Її перевели в хоспіс, де вона відмовилася від їжі. Їй був 81 рік, вона померла, не знаючи, що за варвари вбили її дочку, внучку та внука,

– заявив брат загиблої.

Моє життя стало жахіттям, – брат загиблої у катастрофі MH17

Чоловік пригадує, що після катастрофи не міг повірити, що сестра мертва. Він пригадав, що намагався не дізнаватися новини про МН17, але його постійно питали про це.

Моє життя стало жахіттям. Офіційні органи зробили мене контактною особою з усією родиною. Мені доводилося контактувати з моїм батьком, з колишнім чоловіком сестри,

– розповів чоловік.

Пригадав, що "практично і фінансово це було важко", адже "ніхто нікого не слухав, ніхто не погоджувався".

Чоловік лікувався у психолога, у нього був нервовий зрив, тривожний розлад, він не виходив з дому. Через поганий психологічний стан його звільнили. Наразі йому залишилось 8 років до пенсії, та у нього немає роботи.

Наприкінці чоловік заявив, що говорить від імені своєї матері, адже останні 3 роки життя вона провела в пеклі. Він сказав: "Цей суд мені не допоможе. Занадто пізно, моя мати вже мертва".

Це не полегшить втрату сестри, матері, роботи. Я сподіваюся, що життя справжніх вбивць буде зруйноване, і що юристи, адвокати, психологи, прем'єр-міністр Нідерландів і ті, хто зробив кар'єру на красивих історіях на нас, теж поплатяться,

– сказав чоловік.

Міжнародний суд зможе винести вирок у справі про збиття малазійського літака МН17 у 2022 році. Зокрема називають три ймовірні дати – 22 вересня 2022 року, 17 листопада 2022 року, 15 грудня 2022 року.

Що відомо про збиття малазійського літака МН17

У небі над Донбасом 17 липня 2014 року збили літак Boeing-777. На борту було 298 пасажирів. Усі загинули.

Ракету в літак запустили проросійські бойовики з окупованої території Донбасу.

3 лютого 2020 року прокуратура Нідерландів висунула звинувачення у справі 4 фігурантам – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Леоніду Харченку та Олегу Пулатову.

17 червня 2021 року Міжнародний суд завершив етап демонстрації доказів.