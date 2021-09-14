Крейзер рассказал, что последней вестью от дочери было то, что она со своим парнем не опоздала на рейс. Девушке было всего 25 лет.

К теме Мать погибшего в МН17 парня принесла прах сына в суд в Гааге и обратилась к Путину

Они так часто опаздывали куда-то… Почему не опоздали на этот раз,

– в отчаянии подчеркнул отец.

Они убеждены, что катастрофа была связана с неудачным военным актом. Крейзер добавил, что его Керлин оказалась не в том месте.

Девушка мечтала о победе над СПИДом

Карлин работала над целью, чтобы мир победил СПИД. Она участвовала в трех проектах по поиску лекарств против СПИДа и рака.

Отец обратился к россиянам

Мужчина подчеркнул, что родственники хотят не мести, а правды. Хотят уголовный процесс, направленный на установление истины. Для этого важно присутствие подозреваемых на суде.

"Мы понимаем, что этого не произойдет без сотрудничества российского народа. Поэтому мы просим: россияне, помогите нам", – сказал Крейзер.

Выступления других родственников

Силена Фредрикс и муж Роб потеряли в катастрофе своего 23-летнего сына и его девушку. Мать во время выступления поставила на трибуну урну с прахом своего сына. Женщина хотела бы верить, что Путин когда-то признает вину и извинится, но вряд ли это когда-то произойдет.

Питер ван дер Меер потерял в катастрофе MH17 3 маленьких дочек. Им было 7, 10 и 12 лет. Мужчина рассказал, что прошел через ад.

Еще один мужчина рассказал на суде, что потерял в катастрофе сестру, ее мужа, племянницу и племянника. Он выступал также от имени матери, которая не смогла пережить горе.

Катастрофа МН17: что известно

Самолет Boeing-777 сбили в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. На борту было 298 пассажиров. К сожалению, никто не выжил.

Ракету в самолет запустили пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса.

3 февраля 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу 4 фигурантам – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Леониду Харченко и Олегу Пулатову.

Продолжаются судебные заседания. Международный суд сможет вынести приговор по делу о сбитии малазийского самолета МН17 в 2022 году. В частности называют три вероятные даты – 22 сентября 2022 года, 17 ноября 2022 года, 15 декабря 2022 года.



Авиакатастрофа MH17 / Инфографика 24 канала