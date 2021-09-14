Крейзер розповів, що останньою вісткою від доньки було те, що вона зі своїм хлопцем не запізнилась на рейс. Дівчині було лише 25 років.

До теми Матір загиблого в МН17 хлопця принесла прах сина в суд в Гаазі та звернулась до Путіна

Вони так часто запізнювались кудись...Чому не запізнились цього разу,

– у розпачі наголосив батько.

Вони переконані, що катастрофа була пов'язана з невдалим воєнним актом. Крейзер додав, що його Керлін опинилась не втому місці не у той час.

Дівчина мріяла про перемогу над СНІДом

Карлін працювала над метою, аби світ переміг СНІД. Вона брала участь у трьох проєктах щодо пошуку ліків проти СНІДу та раку.

Батько звернувся до росіян

Чоловік наголосив, що родичі прагнуть не помсти, а правди. Хочуть кримінальний процес, направлений на встановлення істини. Для цього важлива присутність підозрюваних на суді.

"Ми розуміємо, що цього не станеться без співпраці російського народу. Тому ми просимо: росіяни, допоможіть нам", – сказав Крейзер.

Виступи інших родичів

Сілена Фредрікс та чоловік Роб втратили у катастрофі свого 23-річного сина та його дівчину. Матір під час виступу поставила на трибуну урну з прахом свого сина. Жінка хотіла б вірити, що Путін колись визнає провину та вибачиться, але навряд чи це колись станеться.

Пітер ван дер Меєр втратив у катастрофі MH17 3 маленьких доньок. Їм було 7, 10 та 12 років. Чоловік розповів, що пройшов через пекло.

Ще один чоловік розповів на суді, що втратив у катастрофі сестру, її чоловіка, племінницю і племінника. Він виступав також від імені матері, яка не змогла пережити горе.

Катастрофа МН17: що відомо

Літак Boeing-777 збили у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту було 298 пасажирів. На жаль, ніхто не вижив.

Ракету в літак запустили проросійські бойовики з окупованої території Донбасу.

3 лютого 2020 року прокуратура Нідерландів висунула звинувачення у справі 4 фігурантам – Ігорю Гіркіну, Сергію Дубинському, Леоніду Харченку та Олегу Пулатову.

Тривають судові засідання. Міжнародний суд зможе винести вирок у справі про збиття малазійського літака МН17 у 2022 році. Зокрема називають три ймовірні дати – 22 вересня 2022 року, 17 листопада 2022 року, 15 грудня 2022 року.



Авіакатастрофа MH17 / Інфографіка 24 каналу