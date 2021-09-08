Чоловік поділився у суді тим, через що йому довелося пройти після жахливої катастрофи, яка забрала найцінніше.

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У Гаазі виступив чоловік, який втратив 3 доньок у катастрофі MH17

За словами Пітера ван дер Меєра, після загибелі дівчаток він пройшов через "справжнє пекло". Чоловік розповів про біль, який відчуває, коли бачить, як інші діти ходять у школу, а у його доньок забрали таку можливість.

Я не побачу, як вони виходять заміж, у мене не буде онуків, вони вже ніколи не приїдуть провідати свого старенького батька,

– зазначив нідерландець.

Він втратив 3 доньок, яким було 7, 10 та 12 років.

Чоловік сподівається, що його відверта розповідь допоможе причетним до катастрофи нарешті розповісти правду про збитий літак. Після емоційного виступу в судовому залі панувала атмосфера напруги. Суддям, прокурорам і адвокатам було важко говорити, особливо коли на екрані з'являлися обличчя загиблих пасажирів рейсу MH17.

Довідка. У Нідерландах 6 вересня поновився судовий процес у справі MH17. Також стало відомо, що фінальне рішення винесуть у другій половині 2022 року: 22 вересня, 17 листопада або 15 грудня.

Справа МН17: коротко про головне

У липні 2014 року Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines збили над Донбасом. У результаті всі 298 людей, які були на борту, загинули.

Слідство вважає, що катастрофу спричинила ракета, яку випустили проросійські бойовики з окупованої території Донбасу.

У лютому 2020 року прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення 4 фігурантам справи – Сергію Дубинському, Ігорю Гіркіну, Олегу Пулатову, Леоніду Харченку.

У червні 2021 року в суді завершили демонстрацію всіх доказів у справі.



Трагедія МН17 / Інфографіка 24 каналу