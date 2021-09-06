Головуючий суддя Фредерік Стейнгаус проінформував, що жоден із 4 обвинувачених на слухання 6 вересня не з'явився.

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Росія відмовила у допиті Гіркіна і Дубинського

Стейнгаус заявив, що суд вивчить додаткові матеріали, надані слідчим суддею, зокрема допити свідків, висновки експертів щодо раніше представлених аудіозаписів.

Суддя також розповів, що влада Росії відмовила у допиті 3 обвинувачених – колишнього офіцера ФСБ, так званого ексміністра оборони "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) та генерала, а на час збиття літака полковника ГРУ генштабу збройних сил Росії, глави "ГРУ ДНР" Сергія Дубинського.

Україна повідомила, що не володіє інформацією про місцеперебування ще одного обвинуваченого, громадянина України Леоніда Харченка, який воював на стороні окупантів.

Саме ці 3 людей повинні були свідчити щодо підполковника ГРУ Олега Пулатова. Він – єдиний, хто має захисну групу, решту судять заочно.

Суддя наголосив, що всі обвинувачені все ще мають право виступити у суді.

Водночас у Росії свою відмову пояснили тим, що їхній кримінально-процесуальний кодекс забороняє обвинуваченому у кримінальній справі виступати свідком у тій же справі.

Зверніть увагу! У Нідерландах 6 вересня поновився судовий процес у справі MH17. Крім того, стало відомо, що фінальне рішення винесуть у другій половині 2022 року.

Справа МН17: основне

У липні 2014 року Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines збили над Донбасом. Усі 298 людей, які були на борту, загинули.

Випустили ракету з окупованої території проросійські бойовики. У лютому 2020 року прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення 4 фігурантам справи – Сергію Дубинському, Ігорю Гіркіну, Олегу Пулатову, Леоніду Харченку.

А у червні 2021 року у суді завершили демонстрацію всіх доказів у справі.



Трагедія МН17 / Інфографіка 24 каналу