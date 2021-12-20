Передбачалося, що "Бук" нібито допоможе бойовикам протистояти українській бойовій авіації. Про це мовиться у твітері журналістки De Telegraaf Саскії Беллеман.

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"Бук" доставили в ніч на 17 липня

Згідно зі словами прокурора Варда Фердинандуссе, "Бук" доставили на територію України з Росії через прикордонний перехід в Сєвєрному, що на Луганщині, в ніч з 16 на 17 липня 2014 року.

За інформацією прокурора, це сталося тоді, коли з Росії ввозили багато важкої техніки.

Він підкреслив, що цьому передували заклики обвинувачених росіян Ігоря Гіркіна і Сергія Дубинського, що обіймали керівні посади в терористичній організації окупованої Донеччини, про необхідність постачання засобів ППО для цілей на великій висоті.

Прослушки телефонної розмови бойовиків

Також на суді обвинувачення представило дані прослушки телефонної розмови Дубинського про необхідність постачання саме ракет і ЗРК "Бук".

Він заявляв Олегу Пулатову, єдиному обвинуваченому, щодо якого суд по MH17 йде не заочно: "Наша єдина надія – це"Бук". І сьогодні ввечері приїде "Бук", і всі проблеми розв'яжуться".

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Наразі в суді розглядають детальний маршрут російського "Бука" до катастрофи та після неї.

Справа MH17: коротко

В Нідерландах на початку березня 2020 року розпочався судовий процес у справі MH17. Вже у листопаді 2021 розпочався новий блок слухань.

У ході попереднього блоку до суду звернулися родичі загиблих. Захисників намагалися залякати, у поліцію заявили щонайменше про чотири підозрілі випадки переслідування. В цьому підозрюють Росію.

Адвокати обвинуваченого у катастрофі вимагали долучити до справи покази свідка зі зенітно-ракетної бригади Росії. Фактично захист визнав, що на Донбасі перебували військові з Курська.

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