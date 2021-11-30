Такою інформацією поділилися джерела місцевого телеканалу RTL. Співрозмовники медіа переконані, що цей розгляд "буде багатообіцяючим".

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Що дасть новий позов проти Росії

У справі по лінії ICAO Нідерландам потрібно буде довести, що Росія порушила Чиказьку конвенцію про міжнародну цивільну авіацію 1944 року. Згідно з нею, кожна держава у світі має утримуватися від застосування зброї проти цивільних літаків. Також документ передбачає, що життя людей, які перебувають на борту повітряних суден, не повинні наражатися на небезпеку.

Якщо ICAO визнає Росію винною, це посилить тиск на Москву щодо визнання відповідальності. Або це може бути й підставою для іншого судового процесу,

– кажуть в RTL.

За ким – вирішальне "слово"

Наразі остаточного рішення про новий розгляд ще не ухвалили. Цим має зайнятися новий уряд Нідерландів. Втім, наразі ще тривають переговори щодо його формування. Досить ймовірно, що до судового процесу приєднається Австралія. У моторошній авіатрощі загинули 27 громадян цієї країни.

Довідка. ICAO – це спеціалізована установа ООН, яка координує міжнародне співробітництво держав щодо діяльності цивільної авіації. Її учасниками є близько 190 держав.

Що відомо про хід справи MH17