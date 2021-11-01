Запланували, що засідання відбудуться 1, 2, 8, 9, 15, 16 і 17 листопада. З 15 листопада прокурори виступатимуть щодо доказів у бік обвинувачених. Також мають оголосити, яке покарання проситимуть.

Важливо Росія залякує адвокатів родичів жертв катастрофи MH17

Суд проходить без обвинувачених

У справі є 4 обвинувачених. Це троє росіян та один українець: Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов та Леонід Харченко. Щоправда, судові слухання відбуваються за відсутності усіх. Інтереси Пулатова представляють адвокати нідерландської фірми.

Коли завершаться суди

Судовий процес в Амстердамі розпочався 9 березня 2020 року. Очікують, що кінцеве рішення мають оголосити наступного року.

У рамках попереднього блоку слухань у вересні до суду звернулися родичі загиблих. До речі, їх адвокатів намагались залякати. У Національному координаторі з безпеки та боротьби з тероризмом були переконані, що це справа рук росіян.

Що відомо про авіакатастрофу

Рейс Boeing-777 збили у небі над Донбасом 17 липня 2014 року.

На борту було 298 пасажирів. Ніхто не вижив.

Ракету в літак запустили проросійські бойовики з окупованої території Донбасу.



Трагедія рейсу MH17 / Інфографіка 24 каналу