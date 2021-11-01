Запланировали, что заседания состоятся 1, 2, 8, 9, 15, 16 и 17 ноября. С 15 ноября прокуроры будут выступать касательно доказательств в сторону обвиняемых. Также должны объявить, какое наказание будут просить.

Важно Россия запугивает адвокатов родственников жертв катастрофы MH17

Суд проходит без обвиняемых

По делу есть 4 обвиняемых. Это трое россиян и один украинец: Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. Правда, судебные слушания проходят при отсутствии всех. Интересы Пулатова представляют адвокаты нидерландской компании.

Когда завершатся суды

Судебный процесс в Амстердаме начался 9 марта 2020 года. Ожидается, что окончательное решение должно быть объявлено в следующем году.

В рамках предварительного блока слушаний в сентябре в суд обратились родственники погибших. Кстати, их адвокаты пытались запугать. В Национальном координаторе безопасности и борьбы с терроризмом были убеждены, что это дело рук россиян.

Что известно об авиакатастрофе

Рейс Boeing-777 был сбит в небе над Донбассом 17 июля 2014 года.

На борту было 298 пассажиров. Никто не выжил.

Ракету в самолет запустили пророссийские боевики с оккупированной территории Донбасса.



Трагедия рейса MH17 / Инфографика 24 канала