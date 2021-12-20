Раніше захист обвинувачених визнав, що російські військові перебували на Донбасі влітку 2014 року. Адвокати хотіли долучити до справи покази свідка з курської бригади.

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Кого прокурори назвали винними:

Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) – колишнього "міністра оборони" донецьких бойовиків;

– колишнього "міністра оборони" донецьких бойовиків; Сергія Дубинського – російський ГРУшник, який брав участь в агресії проти України;

– російський ГРУшник, який брав участь в агресії проти України; Олега Пулатова – підполковника російського ГРУ, який також воював на Донбасі;

– підполковника російського ГРУ, який також воював на Донбасі; бойовика Леоніда Харченка, єдиного серед обвинувачених громадянина України.

У ході судового засідання прокурори зазначили, що саме ці люди безпосередньо несли відповідальність за "Бук". Мовляв, хоч вони й не натискали особисто кнопки, але отримали й застосували зенітно-ракетний комплекс у своїх військових цілях. Внаслідок цього сталася катастрофа літака, в якій загинули 298 людей.

Довідка. Обвинувачених вважають винними у вбивстві незалежно від того, який літак був їхньою ціллю – військовий чи цивільний. Законодавство Нідерландів забороняє збиття будь-якого з них.

Що ще сказав нідерландський прокурор

Представник сторони обвинувачення запевнив, що розслідування у справі велося на найвищому рівні. Він звернув увагу на те, що Москва, наприклад, надала фейкові супутникові знімки. Водночас у державі-агресорці так і не змогли пояснити слідству, де у момент збиття літака перебував "Бук" курської бригади з номером 3Х2.

Прокурор нагадав, що саме Росія ветувала в Радбезі ООН рішення щодо створення міжнародного трибуналу. Тому судовий процес відбувається у Нідерландах. Адже найбільше загиблих були громадянами цієї країни – аж 193.

Нідерланди не причетні до конфлікту в Україні. Втім, мають юрисдикцію. Адже злочини проти наших громадян у будь-якій точці світу караються,

– наголосив він.

Запит про вирок можуть здійснити ще у 2021

Зауважимо, що у понеділок, 20 грудня, прокуратура Нідерландів розпочала представлення обвинувального акту. Виступ її представників загалом складатиметься з 4 частин. Спочатку відбудеться обговорення доказів та причетність обвинувачених до злочину. Пізніше обговорюватимуть й позови родичів жертв. Закінчити слухання у 2021 році планують запитом про вирок. Наступні засідання мають відбутися вже 21 та 22 грудня.

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