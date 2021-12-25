Теперь пара официально может находиться в Нидерландах. Они бежали из России после того, как дали конфиденциальные показания по делу о крушении "Боинга" рейса MH17.

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Пара жаловалась на угрозы в России

Как утверждали муж и жена, после этого на них посыпались угрозы со стороны российских спецслужб. Пара поехала в Нидерланды и просила, чтобы им предоставили там убежище. Впрочем, трижды они слышали отказ. После этого россиянка обратилась в специальную группу свидетелей государственной прокуратуры. Разговоры с ее представителями были тайными. Иммиграционная служба жаловалась на то, что супруги не предоставили эти показания сразу после прибытия в страну.

Путь к получению убежища был трудным

Наконец, апелляцию россиян также отклонили. Однако в разведке Нидерландов раскритиковали такую позицию службы. Якобы из-за нее судьба семьи оказалась под угрозой. Позже государственный секретарь по вопросам юстиции и безопасности связался с адвокатом свидетелей. Он порекомендовал заполнить заявление о предоставлении убежища еще раз. Это помогло.

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