Теперь пара официально может находиться в Нидерландах. Они бежали из России после того, как дали конфиденциальные показания по делу о крушении "Боинга" рейса MH17.
К теме Приговор по делу MH17 может кардинально изменить будущее России
Пара жаловалась на угрозы в России
Как утверждали муж и жена, после этого на них посыпались угрозы со стороны российских спецслужб. Пара поехала в Нидерланды и просила, чтобы им предоставили там убежище. Впрочем, трижды они слышали отказ. После этого россиянка обратилась в специальную группу свидетелей государственной прокуратуры. Разговоры с ее представителями были тайными. Иммиграционная служба жаловалась на то, что супруги не предоставили эти показания сразу после прибытия в страну.
Путь к получению убежища был трудным
Наконец, апелляцию россиян также отклонили. Однако в разведке Нидерландов раскритиковали такую позицию службы. Якобы из-за нее судьба семьи оказалась под угрозой. Позже государственный секретарь по вопросам юстиции и безопасности связался с адвокатом свидетелей. Он порекомендовал заполнить заявление о предоставлении убежища еще раз. Это помогло.
Актуальные новости о деле MH17
- Накануне прокуроры назвали обвиняемых виновными в смерти 298 человек, находившихся на борту "Боинга". Речь идет об Игоре Гиркине (Стрелкове), Сергее Дубинском, Олеге Пулатове и Леониде Харченко.
- Следствие в катастрофе MH17 не нашло следов другого оружия, кроме российского "Бука". Сторона обвинения считает, что боевики в 2014 году устроили настоящий террор.
- Прокуроры уточнили, что российский зенитно-ракетный комплекс "Бук" перебросили на оккупированный Донбасс накануне катастрофы. Именно с него сбили самолет рейса MH17 в июле 2014 года.