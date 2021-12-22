О происходящем в зале суда рассказала журналистка Саския Бельман. Прокуроры подчеркнули, что пророссийские боевики не имели права использовать ЗРК "Бук" для поражения воздушных целей.

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Использовать "Бук" не имели никакого права

Применение "Бука" возможно только при определенных условиях – военными странами, которые соблюдают законы войны. Однако обвиняемые в деле Игорь Гиркин, Леонид Харченко, Олег Пулатов, Сергей Дубинский, конечно, никакими военными не были. Прокурор подчеркнул, что им никто не разрешал участвовать в военном конфликте на Востоке и применять силу.

Именно боевики просили Россию передать им "Бук"

Переложить вину на "приказы сверху" у обвиняемых не получится, потому что именно они попросили Россию поставить ЗРК "Бук". Боевики планировали сбивать украинские военные самолеты на больших высотах.

Важно! Прокуроры отметили, боевики знали, что воздушное пространство над Донбассом не закрыто, так что в зоне риска – и гражданские самолеты.

Для обвиняемых просят о пожизненном заключении

Как сообщает BBC, обвинение просит для подсудимых пожизненного заключения.

Действия обвиняемых не только лишили жизни 298 человек, они оставили глубокие шрамы в душах живых – родственников погибших и жителей населенных пунктов, вблизи которых произошла авария МН17,

– подчеркнул прокурор.

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Что известно о сбитии рейса MH17 над Донбассом

Boeing 777 возле Донецка был сбит 17 июля 2014 года.

Погибли все 298 человек, которые были на борту.

Ракетой в самолет попали из ЗРК "Бук", предполагая, что это украинский самолет Су.

20 декабря 2021 в суде в Нидерландах начали зачитывать обвинительный акт по делу.

Никакого другого оружия, кроме "Бука", которое могло повлечь за собой катастрофу, следователи не обнаружили.

Как это было: смотрите расследование о крушении MH17: