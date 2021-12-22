Про те, що відбувається у залі суду, розповіла журналістка Саскія Бельман. Прокурори наголосили, що проросійські бойовики не мали жодного права використовувати ЗРК "Бук" для враження повітряних цілей.

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Використовувати "Бук" не мали жодного права

Застосування "Бука" можливе лише за певних умов – військовими країн, які дотримуються законів війни. Проте обвинувачені у справі Ігор Гіркін, Леонід Харченко, Олег Пулатов, Сергій Дубінський, звісно, жодними військовими не були. Прокурор наголосив, що їм ніхто не дозволяв брати участь у військовому конфлікті на Сході України та застосовувати силу.

Саме бойовики просили Росію передати їм "Бук"

Перекласти вину на "накази зверху" обвинуваченим не вийде, адже саме вони попросили Росію поставити ЗРК "Бук". Бойовики планували збивати українські військові літаки на великих висотах.

Важливо! Прокурори наголосили, бойовики знали, що повітряний простір над Донбасом не закритий, отож в зоні ризику – і цивільні літаки.

Для обвинувачених просять про пожиттєве ув’язнення

Як повідомляє BBC, обвинувачення просить для підсудних довічного ув’язнення.

Дії обвинувачених не лише позбавили життя 298 людей, вони залишили глибокі шрами в душах живих – родичів загиблих та жителів населених пунктів, поблизу яких сталася аварія МН17,

– наголосив прокурор.

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Що відомо про збиття рейсу MH17 над Донбасом

Boeing 777 біля Донецька збили 17 липня 2014 року.

Загинули усі 298 осіб, які були на борту.

Ракетою в літак поцілили з ЗРК "Бук", думаючи, що це український літак Су.

20 грудня 2021 року у суді в Нідерландах почали зачитувати обвинувальний акт у справі.

Жодної іншої зброї, окрім "Бука", яка могла спричинити катастрофу, слідчі не виявили.

Як це було: дивіться розслідування про катастрофу MH17: