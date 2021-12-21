Як розповіла генпрокурорка Біргіт ван Руссел, 40 тисяч мають виплатити родичам першої категорії. До неї входять партнери, діти, батьки, опікуни, які жили разом з жертвою авіатрощі.

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Пропонують виплати по 40 та 35 тисяч євро

Другій категорії можуть виплатити по 35 тисяч у валюті Євросоюзу. Мовиться про дітей та батьків, які жили окремо від загиблого.

У прокуратурі зауважили, що виділили ще й третю категорію – це брати сестри, бабусі, дідусі, онуки, дядьки та тітки, племінники. Вони можуть отримати по 30 тисяч євро.

Ця сума стосується всіх, хто втратив близьку людину. У позові, який ми передамо суду завтра, ми конкретизуємо за кожною категорією, хто до якої категорії належить,

– пояснила ван Руссел.

Уламки збитого літака хочуть передати Малазійським авіалініям

У генпрокуратурі Нідерландів вважають, що уламки літака, а також реконструйовану кабіну пілотів треба передати Малазійським авіалініям, адже це було саме їхнє повітряне судно. Щодо залишків російської ракети, то її, звісно, слідство конфісковує.

Це була ракета російських збройних сил і вона може бути конфіскована, тому що російські збройні сили знали, що Гіркін та інші обвинувачені використовують ракету, щоб збивати літаки,

– заявила сторона обвинувачення.

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Коротко про судовий процес у справі MH17:

Прокуратура Нідерландів почала зачитувати обвинувальний акт 20 грудня.

Слідство зробило висновок, що літак з 298 людьми на борту був збитий збройними силами Росії.

Конкретно – ракету випустили із ЗРК "Бук" у селищі Сніжне.

Сам "Бук" могли привезти виключно з території Росії.

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