Как рассказала генпрокурор Биргит ван Руссел, 40 тысяч должны выплатить родственникам первой категории. В нее входят партнеры, дети, родители, опекуны, проживавшие вместе с жертвой аварии.

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Предлагают выплаты по 40 и 35 тысяч евро

Второй категории могут выплатить по 35 тысяч в валюте Евросоюза. Речь идет о детях и родителях, живших отдельно от погибшего.

В прокуратуре отметили, что выделили еще и третью категорию – это братья сестры, бабушки, дедушки, внуки, дяди и тети, племянники. Они могут получить по 30 тысяч евро.

Эта сумма касается всех, кто потерял близкого человека. В иске, который мы передадим суду завтра, мы конкретизируем по каждой категории, кто к какой категории относится,

– объяснила ван Руссел.

Обломки сбитого самолета хотят передать Малазийским авиалиниям

В генпрокуратуре Нидерландов считают, что обломки самолета, а также реконструированную кабину пилотов следует передать Малазийским авиалиниям, ведь это было именно их воздушное судно. Что касается остатков российской ракеты, то ее, конечно, следствие конфисковывает.

Это была ракета российских вооруженных сил, и она может быть конфискована, потому что российские вооруженные силы знали, что Гиркин и другие обвиняемые используют ракету, чтобы сбивать самолеты.

– заявила сторона обвинения.

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Коротко о судебном процессе по делу MH17:

Прокуратура Нидерландов начала зачитывать обвинительный акт 20 декабря.

Следствие заключило, что самолет с 298 людьми на борту был сбит вооруженными силами России.

Конкретно – ракету выпустили из ЗРК "Бук" в поселке Снежное.

Сам Бук могли привезти исключительно с территории России.

Кто виноват в крушении MH17: смотрите расследование